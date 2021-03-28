宜縣府斥資近3千萬改善八寶圳通洪斷面　解決10年淹水問題

▲宜蘭縣長林姿妙聽取冬山八寶圳通洪斷面簡報，要求2021年底如期完工，一解10年淹水老問題。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭冬山丸山地區莊錦發排水匯入八寶圳後，由於八寶圳通水斷面不足，每逢颱風豪雨，常29公頃地區性淹水，宜縣府爭取近3千萬元經費，進行莊錦發排水分洪工程，宜蘭縣長林姿妙28日前往視察，要求2021年底如期完工，一解10年淹水問題。

宜蘭水資處長李岳儒表示，冬山鄉莊錦發排水匯入八寶圳後，因下游八寶圳通水斷面不足，常因八寶圳溢淹造成地區淹水情形，而莊錦發排水分洪工程預計於莊錦發排水匯流八寶圳處新設分洪箱涵1座，將排水分流至舊寮溪排水，以解決八寶圳通洪斷面不足問題。

同時考量八寶圳下游仍有農田灌溉需求，並新設4座閘門作為水量調節，除了供應八寶圳灌溉需求外，並將多餘水量排入舊寮溪排水，以保留灌溉功能及兼顧防洪方式設計，同時將舊寮溪排水下游護岸改善長度約220公尺，以提高舊寮溪排水防洪標準。

李岳儒指出，縣府於2021年獲中央核定2,845萬元辦理分洪相關工程，目前工程是在15日啟動設計，預計7月可辦理工程發包，並於今（2021）年底完工，整體工程完成後，可改善冬山鄉丸山地區約29公頃之淹水問題，給民眾安全、安居、安心的生活環境。

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