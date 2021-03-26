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礁溪湯圍溝公共澡堂掛監視器　網熱議「為何裝」實情正解曝光！

▲「老鳥」恐春光外洩？網友發現礁溪湯圍溝公共澡堂有監視器，引發熱議。（圖／《宜蘭知識＋》）

▲「老鳥」恐春光外洩？網友發現礁溪湯圍溝公共澡堂有監視器（紅圈處），引發熱議。（圖／《宜蘭知識＋》）

記者游芳男／宜蘭報導

網友發現溫泉聖地的礁溪湯圍溝公共澡堂竟牆上有監視器，引發熱議說：公共不就大家都脫光在洗了，大家都看來看去，有差那支攝影機嗎？受委託經營的礁溪鄉溫泉文化協會王熏說，前任理事長因澡堂曾發生失竊案，約3、4年才裝設，鏡頭是對著出入口，而鏡頭與主機也早就壞了，因沒有經費拆除，才讓監視器還掛在牆上。

網在《宜蘭知識＋》說：「礁溪湯圍溝公共浴池裸湯池上方竟然有監視器？嚴重侵害隱私？不管是怕偷竊，還是怕有人意外受傷，怎會在裸湯池上面裝監視器呢？不管有沒有在錄影，當初就不該裝。下面全部的人都是裸體耶！（當日清洗，浴池沒使用）」

網熱議說：「剛剛查了一下，你這個叫公共澡堂吧？不要亂寫，裸湯很多遊客不要亂誤導」、「浴池裝監視器真的蠻奇怪的，一般都是對著置物櫃安裝而已」、「是因為之前有人掛掉的關係嗎」、「都裝幾年了，沒什麼大不了的，主要是那裏小偷很多，也常常會發生洗到昏倒，安全問題」。

經查，被爆料的這間「免費的」礁溪湯圍溝公共澡堂，早就只有老男人才會進去泡湯，有時媒體進去取景，全裸泡湯阿北也都不以為意。

▲▼被爆「老鳥」恐春光外洩的礁溪湯圍溝公共澡堂正門，早告示有監視器及女賓止步。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼被爆「老鳥」恐春光外洩的礁溪湯圍溝公共澡堂正門，早告示有監視器及女賓止步。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼被爆「老鳥」恐春光外洩的礁溪湯圍溝公共澡堂正門，早告示有監視器及女賓止步。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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