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宜蘭最佳親子飯店一泊二食吃好玩滿　智能管家「小美犀」成亮點

（資料提供｜宜蘭悦川酒店）

「小美犀！講個故事吧！」「小美犀！哪裡可以遛小孩？」，2021全館客房裝設完成的小美犀AI智能音箱，不僅是宜蘭悅川酒店最新升級的創意客房設備，也是一向用心經營親子樂遊的飯店服務再進化，從書香人文設計、原創童話手繪視覺到智能互動，無處不在的精心細節與時令主題打造，讓一泊二食的包套式親子旅遊體驗，回憶滿滿，期待下次再訪！

（資料提供｜宜蘭悦川酒店）

人文書香迎賓 原創童話手繪繽紛溫暖

用心安排的悠閒旅遊，就是希望放下平日的繁忙緊湊，好好體驗親子間的慢活步調，位於宜蘭市的悅川酒店走出獨立飯店品牌的靈活經營路線，以書香人文為主精神，加入繽紛童話的視覺療癒，浸淫於藝術氛圍的親子之旅，是一趟別開生面的幸福體驗。一樓接待大廳以坐擁八米高書牆的歌德咖啡廳迎賓，check in之後不妨先坐下來歇歇腿或挑本書與繪本，伴隨咖啡香與可口小點，從閱讀開啟一段旅程的美好。悅川客房皆採經典文學與作者命名，房內各自陳設相關系列書籍，但悅川讓經典更為平易近人，在七至九樓的親子彩繪樓層加入孩子最愛的吉祥物兔寶寶乖乖與呆呆，並透過原創彩繪以及童趣主題精心結合在地宜蘭景物風情，還有手繪裝飾於房內主牆面，加上一出梯廳就可把小車騎回房間，與房內豐富玩具玩得不亦樂乎的同時，潛移默化的人文之美更為深刻記憶。

（資料提供｜宜蘭悦川酒店）

全方位智能管家 小美犀吸睛成亮點

軟硬體設備藝術氣質內蘊，客房智能服務則引領潮流，2021年悅川酒店全館客房內裝設「小美犀」AI智能音箱，周到精緻服務化身活潑可愛又多才多藝的小美犀管家，陪伴整趟旅程！透過聲控，你可以開關調整房內燈光、電視影音與空調，還能問到哪裡是遛小孩最佳去處、館內設施介紹與周邊景點推薦，想要人陪著說故事或勁歌熱舞，孩子也能與小美犀姊姊歡樂互動，請她講個故事播段音樂，旅程多了獨一無二的驚喜與樂趣。

（資料提供｜宜蘭悦川酒店）

包套式親子旅遊 一泊二食吃好玩滿

進到悅川，基本上吃喝玩樂全都包辦，因此十分推薦一泊二食的包套式親子行程。只要入住飯店，二樓綠野仙蹤親子館設施與活動盡情使用，大大的球池與室內溜滑梯、寶寶爬行區、連線賽車台，加上不定期舉辦DIY課程、哥哥姐姐說故事、晚間趣味活動，適合各年齡層孩子。玩累了，3F 羅琳自助西餐廳的中西美饌剛好可以充充電，結合在地無毒蔬果食材，能夠一嚐最多元異國風味，入門甜點區的佈置與甜品更精心依節慶主題變化更新，主廚團隊堅持自製料理及各式甜點，放入了健康與安心的佳餚滿足大小味蕾，玩得盡興吃得開心，為精心親子遊劃下完美句點。

資料提供｜宜蘭悦川酒店

※本文由《時尚漫旅》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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