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礁溪情侶路邊玩親親…男下秒「暴走踹車」！衰事主報警還先吞罰單

▲▼宜蘭礁溪情侶踹車。（圖／翻攝臉書「宜蘭知識+」）

▲男子疑似酒醉，凌晨情緒失控抬腳朝著路邊車輛猛踹。（圖／翻攝臉書「宜蘭知識+ 」）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭礁溪一名吳姓男子在臉書社團「宜蘭知識+」PO文，表示24日凌晨0時許將愛車停在火車站的便利商便旁，不料上午8時返回現場牽車時，卻赫見愛車鈑金出現裂痕，調閱監視器後才發現，一對情侶疑似當街吵架，男子竟出腳朝他愛車猛踹，氣得吳男當場報警；但由於吳男停車地點劃有紅線，因此吳男也得吃上一張違停罰單。

「去找朋友一下，回來變這樣！」吳男在臉書社團PO出監視器畫面，表示24日當天凌晨0時許將車停在礁溪火車站便利商店旁，怎料天亮後折返回原地取車，卻見愛車遭到破壞，不但鈑金凹了一個大洞，車門處還出現長長裂痕；經調閱監視器後，才發現在吳男離開後不久，一對情侶經過，原本還在路邊甜蜜擁吻、玩起親親，不料才過了數秒，疑似酒醉的男子卻突然變臉，情緒失控下抬起腳就朝著吳男愛車猛踹，女子嚇得連忙上前制止，2人在街上拉扯一陣後，才若無其事離開現場。

▲▼宜蘭礁溪情侶踹車。（圖／翻攝臉書「宜蘭知識+」）

▲男女原本在路邊玩親親，不料下一秒男子卻突然爆走踹車。（圖／翻攝臉書「宜蘭知識 +」）

對此，宜蘭礁溪所副所長呂適宇表示，目前接獲吳男報案，已經受理，後續依毀損罪嫌偵辦中，經初步了解，踹車男子與吳男素不相識，目前動機仍然不明，正循線傳喚男子到案中；另一方面，吳男停車地點位於中山路紅線處，依規定該處禁止停車，吳男行為明顯違規，警方也依《交通道路管理條例》製單開罰900元。

▼吳男愛車鈑金破裂毀損。（圖／翻攝臉書「宜蘭知識+ 」）

▲▼宜蘭礁溪情侶踹車。（圖／翻攝臉書「宜蘭知識+」）

▲▼宜蘭礁溪情侶踹車。（圖／翻攝臉書「宜蘭知識+」）

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