毒趴攻堅畫面曝！霹靂小組持槍狂喊「趴下」　長髮妹「樹懶」回應

記者游芳男／宜蘭報導

陳姓主嫌為首的販毒集團，24小時不間斷利用人頭行動電話發送簡訊，邀約下游購毒者購買毒咖啡包、愷他命等毒品牟利，礁溪警半年蒐證佈線，24日趁販毒集團成員利用汽車旅館開毒趴心情鬆懈之際，攻堅逮人，也在大桃園地區搜捕販毒藥頭陳姓主嫌，販毒集團共5人被依違反毒品、組織犯罪移送偵辦。

▲▼陳姓主嫌為首的販毒集團開毒趴，警攻堅後，共逮獲陳嫌等5人並移送偵辦。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

礁溪分局半年前，獲報有販毒集團案，24小時不間斷利用人頭機行動電話發送簡訊，邀約下游購毒者購買毒咖啡包、愷他命等毒品，案經警方長期蒐證，眼見時機成熟，24日趁販毒集團成員利用汽車旅館開毒趴心情鬆懈之際，執行查緝行動。

▲霹靂小組持槍狂喊「趴下」，長髮妹「樹懶級」回應。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼陳姓主嫌為首的販毒集團開毒趴，警攻堅後，逮獲陳嫌等5人，起出毒咖啡。（圖／記者游芳男翻攝，下周）

警方24日並在大桃園地區搜捕販毒藥頭陳姓主嫌等人到案，專案行動共計查扣毒品咖啡包55包、三級毒品愷他命17包、手機4支及笑氣鋼瓶等證物，全案依違反毒品危害防制條例及組織犯罪防制條例移送桃園地方檢察署偵辦。

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