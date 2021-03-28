女外送員爭道遭三重夫妻攻擊　老婆持安全帽砸人、老公扭手

記者陳豐德／新北報導

新北市一名美食外送員唐姓女子，27日下午2時許在三重區某賣場取貨外送途中，因為另名林姓女子爭到爆發糾紛，唐女竟遭對方持安全帽揮擊，當下她也還以顏色卻被林女丈夫抓住手腕制止，警方獲報到場時見雙方不斷叫罵，將雙方帶回派出所後，由於互控傷害及公然侮辱，訊後函送偵辦。

▲女外送員爭道與夫妻爆發衝突，妻子直接持安全帽攻擊外送員。（圖／翻攝自爆料公社）



當時20歲的唐姓女外送員在三重區中正北路某賣場取貨準備外送，卻在賣場的停車場內因為讓道問題，與林女（59歲）爆發激烈口角，過程中林女持安全帽打唐女頭部，唐女打算回擊時卻被林女抓住手腕，有民眾目擊衝突過程將影片拍下後PO上《爆料公社》。

外送員也親自回文解釋「當時我要進賣場取餐，正在等我旁邊的機車離開停車，那名女子推著賣場推車在我後方，我不知道他的推車是要經過還是暫停在那，我先把機車往前移動了一些，那名女子就口氣很差的說：『你這樣我還是過不去啊！』」

當下女外送員覺得很莫名其妙就跟她說「你跟我說一聲，我就會讓你過」那名小姐就回說：「現在做外送的都這麼兇是不是？你是在兇X小！」之後雙方爆發口角。唐女表示：「對方突然伸手直接徒打了我的頭部又動手推我（第一次攻擊），所以我機車倒了，我下意識阻擋她的攻擊、自我保護還擊，後來那名男子就過來抓住我的手不放，還不時壓我頭勒我頸部，男子此行為並非勸架，他甚至在我耳邊小聲的威脅說要把我手扭斷，一陣口角後，女子拿安全帽揮擊我的頭部（第二次攻擊），男子的手也一直抓著我不放，導致我雙手扭傷，後來就報警處理。」

警方獲報趕抵後將雙方帶回派出所，唐女自稱左手手腕扭傷、手臂紅腫、左後耳不適；林女則表示鼻子不適。由於雙方互控傷害及公然侮辱，全案訊後將2人依法送辦。

▼雙方互告傷害、公然侮辱，被帶回派出所偵辦。（圖／記者陳豐德翻攝）



►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►案發現場／狠奪夫妻雙命竟扯乾爹不倫戀！起底蛇蠍女「大學一次交8男友」

►案發現場／角頭設局狙殺！天道盟蝗蟲兄弟遭「M16步槍掃射」慘死摩鐵

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困