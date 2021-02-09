角頭設局狙殺！天道盟蝗蟲兄弟遭「M16步槍掃射」慘死摩鐵

記者陳豐德／綜合報導

台灣三大黑幫之一「天道盟」，也是台灣最大的本省掛角頭聯盟，向來注重地域性。2014年間，天道盟同心會土城分會的蝗蟲兄弟不滿「小六」林立晟踩地盤販賣毒品，小六擺低姿態請君入甕，在土城的汽車旅館持2把M16步槍、2把90手槍掃射，造成2死3傷，過程宛如黑幫情節電影。Podcast節目《我在案發現場》揭露偵辦秘辛，小六的小弟被逮到原本還想擔罪，聽到刑警揶揄「不錯喔，有膽扛死刑！」便瑟瑟發抖供出始末，小六也因並非預謀殺人遭判無期徒刑確定。

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「大蝗蟲」32歲黃榮煌，及「小蝗蟲」29歲黃琮文為天道盟同心會土城分會大哥，自小就與「小六」林立晟是兒時玩伴，後來蝗蟲兄弟執掌分會事務，底下兄弟超過百人，小六則是自行創立幫派，混跡土城做起K他命販賣生意，幫眾達10人，每年可賺上千萬元；兩派人馬原本井水不犯河水，在2011年間卻起了化學變化。

原本兩邊約好小六經營土城地區的毒品生意，蝗蟲兄弟則經營板橋的販毒地盤，但小六K他命生意越做越火，多次越界踩線讓蝗蟲兄弟不滿。案發前一週，小六旗下小弟遭蝗蟲幫眾痛扁，雙方發生口角互嗆，不料隔幾天小六卻親自打電話給蝗蟲兄弟，約同土城一家摩鐵內設宴致歉，蝗蟲兄弟「大意了沒有閃」，沒料到這竟是致命的死亡陷阱。

▼「小六」林立晟設局在土城摩鐵內設局狙殺蝗蟲兄弟。（圖／資料照）



當日蝗蟲兄弟只帶了5名小弟、1支電擊棒赴約，一進到摩鐵內就被小六持M16步槍威脅抱頭蹲下，在小弟面前哪能丟面子，大蝗蟲掏出電擊棒往前衝刺，隨即遭射穿胸膛擊斃，小蝗蟲則是喉嚨中彈，摩鐵房間成了殺戮戰場，大小蝗蟲雙雙身亡，小六也開啟了逃亡之旅。

資深記者張君豪於Podcast《我在案發現場》中揭露，小六逃亡後頻設斷點，專案警方調閱車輛軌跡一路追到台中清水休息站，卻發現該車卻再也沒有移動過，後來才發現小六早已換車逃亡；而能夠破此案的關鍵，在於專案小組內一名不熟悉科技辦案的老伯伯刑警，每天開專案會議都被罵得狗血淋頭，一個月後他接到一通電話……

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►我在案發現場

▼摩鐵屠殺現場照片曝光，Ｍ16步槍掃射之下彈殼滿地。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼「小六」案發後騎車逃亡。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼小六最終被判無期徒刑確定。（圖／資料照）



▼小六一方所持的M16步槍經改造後可使用手槍彈匣。（圖／資料照）

