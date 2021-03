快訊／埃及總統下令：準備卸除長賜號貨物！　救援作業料拖更久

▲ 長賜號在蘇伊士運河擱淺,全球都在等待水道恢復暢通。(圖/路透)

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號(Ever Given)23日意外擱淺,癱瘓蘇伊士運河雙向交通已長達5天。運河管理局原不希望卸下船上貨櫃,以免救援所需時間拉長,但當地最新消息指出,埃及總統塞西(Abdel Fattah Al-Sisi)稍早已經下令,準備卸下長賜號上的貨物。

蘇伊士運河管理局(SCA)及來自荷蘭、日本的專業團隊原計畫,在進行清淤作業、出動拖船的同時,利用潮汐使長賜號盡快脫困,但連日宣告失敗。《埃及日報》、《阿拉伯衛星電視台》稍早報導,塞西28日下令,開始準備卸下長賜號上的貨物,以免脫淺作業失敗。

當地時間27日晚間漲潮時間過後,脫淺作業暫緩,並於28日重啟,但長賜號至今僅稍有移動。逾320船仍在等待運河恢復暢通,但其中部分船隻載運活體動物,剩下的飼料恐怕不足以撐到長賜號脫困。當地《金字塔報》報導,埃及農業部28日對此發表聲明指出,現已派出3支獸醫小組,與SCA合作,為這些船隻上的牲畜進行檢查。

