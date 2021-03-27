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才創紀錄出動20架次共機擾台　共軍今派1架殲10機闖我西南空域

▲共機殲10。（資料照／國防部）

▲共機殲10。（資料照／國防部）

記者蘇晏男／台北報導

共軍昨日派遣20架次共機擾台，創下國防部設立「即時軍事動態」以來最高紀錄。國防部27日晚間8時發布軍事動態，指出今天共軍1架殲10機闖我西南空域，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離、防空飛彈追監。

根據國軍公開資料，今年已累計164架次共機擾台，其中1月及2月分別累計81架次、及40架次共機。3月的部分，截至3月27日共有43架次共機，分別是3月1日運8反潛機1架次；3月2日運8技偵機1架次；3月3日運8技偵機1架次、運8反潛機1架次；3月8日運8技偵機1架次、運8反潛機1架次。

3月10日運8反潛機1架次、3月11日運8反潛機1架次、3月12日運8技偵機1架次；3月14日運8反潛機1架次；3月15日運8反潛機1架次、運8技偵機1架次；3月17日運8反潛機1架次；3月20日運8反潛機1架次；3月22日殲-10機2架次；3月24日殲10機2架次、運8反潛機1架次；3月25日殲10機2架次、運8反潛機1架次；3月26日運8反潛機2架次、空警500機1架次、轟6K機4架次、殲16機10架次、殲10機2架次、運8技偵機1架次；3月27日殲10機1架次。

▼共軍27日1架殲10機闖我西南空域飛航軌跡。（圖／國防部提供）

▼共軍27日1架殲10機闖我西南空域飛航軌跡。（圖／國防部提供）

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