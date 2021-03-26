抵制新疆棉後...「這兩大品牌」瞬間蒸發733億　

▲抵制、力挺新疆棉，中外品牌昨25日股價漲幅（盤中數據非收盤價）。（圖／翻攝觀察者）

記者任以芳／綜合報導

新疆棉之亂風波持續，國外多家知名服裝品牌表態抵制立場，在大陸社交媒體持續發酵。繼H&M之後，耐吉（Nike）、愛迪達（adidas）等國際品牌也被翻出曾發出抵制新疆棉花的聲明，耐吉股價昨25日隔夜下挫3.4%，愛迪達大跌6.1%。

據《觀察者》報導指出，昨25日美股反彈的情況下，那斯達克盤中跌近6%，最終收跌3.39%，單日流通市值蒸發約71億美元（約合463億元人民幣）；愛迪達（大陸用語阿迪達斯）3月25日在德國法蘭克福交易所跌逾6.49%（美股ADR跌逾5%），單日流通市值蒸發約35億歐元（約合270億人民幣），二者市值合計蒸發約733億元人民幣。

▼耐吉（Nike）股價收盤下跌。（圖／翻攝耐吉（Nike）股價）

就在國際品牌被大陸民眾圍剿的同時，A股投資人也對本土品牌「力挺」，同一天積極買入國產品牌上市公司股票，日播時尚、美邦服飾、起步股份等集體漲停，浪莎股份、七匹狼、海瀾之家、南山智尚等漲幅居前。 與A股同步，港股市場上李寧、安踏體育等也出現大漲，盤中均漲超10%，特步國際漲超4%。

其中，安踏第一個加入瑞士日內瓦BCI的大陸體育用品牌，也是首家加入該組織的中國體育用品公司。在H＆M被抵制事件的快速延燒下，安踏在24日傍晚立刻宣布和BCI切割，官網刪除所有BCI相關的新聞稿，並透過官方微博強調一直採購和使用大陸棉產區出產的棉花，包括新疆棉花，未來也將繼續採購和使用中國棉花，同時關心全球棉花種植以及棉農權益。