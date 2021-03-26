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JHVL國中排球甲級聯賽　麥寮高中國中部奪冠！選手將遊行接受喝采

▲雲林學子進軍109學年度JHVL國中排球甲級聯賽昨日進入決賽，雲林縣麥寮高中國中部勇奪 109學年度國中排球甲級聯賽男子組冠軍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林學子進軍109學年度JHVL國中排球甲級聯賽昨日進入決賽，雲林縣麥寮高中國中部勇奪109學年度國中排球甲級聯賽男子組冠軍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林學子進軍109學年度JHVL國中排球甲級聯賽昨日進入決賽，雲林縣麥寮高中國中部勇奪男子組冠軍、馬光國中拿下季軍，建國國中則取得女子組季軍，成績斐然。

麥寮高中國中部男排在六強賽一路過關斬將，昨（25）日晚間決賽以直落三擊敗對手新園國中，拿下隊史首座全國甲級聯賽冠軍，捷報傳回，地方歡欣雷動，準備籌備慶祝活動為球員精彩表現慶祝。麥寮公所主任秘書陳東松表示，目前積極與麥寮高中校方、家長會聯繫，將辦理遊行讓選手接受鄉親喝采，也會發放獎金。

麥寮高中校長林正雄表示，國中部排球隊主力選手都是雲林在地學子，來自四湖、麥寮等沿海鄉鎮，他們挺過辛苦訓練，在球場上展現拚鬥不放棄精神，自己在場邊非常感動，也感謝昨天專程包遊覽車北上加油的親友團。林正雄說，今天開始高中甲級聯賽決賽開賽，麥寮高中高中部將參賽，國中部選手會先留下來幫學長加油，也請大家再一起為麥寮高中加油。

▲雲林學子進軍109學年度JHVL國中排球甲級聯賽昨日進入決賽，雲林縣麥寮高中國中部勇奪 109學年度國中排球甲級聯賽男子組冠軍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣建國國中勇奪 109學年度國中排球甲級聯賽女子組季軍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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