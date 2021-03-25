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百歲人瑞親手沖一壺記憶中的「醇苦」　圓一個回甘的人生

▲雲林縣長張麗善握著樹火阿嬤的手，藉由溫水一圈一圈緩慢地注入，沖泡出專屬阿嬤的咖啡香氣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善握著樹火阿嬤的手，藉由溫水一圈一圈緩慢地注入，沖泡出專屬阿嬤的咖啡香氣。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

華山基金會於今(25)日於莿桐百歲人歲余樹火阿嬤家辦理「啡嘗不可，重拾百年舊時光」人瑞咖啡旅程體驗暨慶生活動，讓余樹火阿嬤在農曆生日的這天，親手沖出一壺記憶中的溫暖的味道，那縷咖啡香除了蘊藏超過一世紀的人生酸苦，也包含了兒時舅舅給予守護的甜蜜回憶。

雲林縣莿桐鄉人瑞阿嬤余樹火生於1919年，在社會動盪的那個年代，6歲起就牽牛撿地瓜貼補家用，當母親犯起酒癮時，舅舅家就是最好的避風港，每當舅舅遞上香濃的咖啡，舒緩緊張的情緒，對她來說，咖啡就是她心中最美好的滋味。

百歲的余樹火阿嬤，丈夫與女兒相繼去世後，雖子孫滿堂傳六代，但因不住附近且平時各自為家庭及經濟忙碌，除了抽空陪伴外，阿嬤身邊尚有82歲的高齡養女同住照顧。百歲高齡成為華山基金會照顧的人瑞案例。

余樹火阿嬤的養女表示，阿嬤的舅舅有2個兒子，一個在上海、一個在南洋（日本），每每回國都會帶著的那個年代罕見的咖啡回國，當余樹火阿嬤到舅舅家時，舅舅便會沖上一壺濃醇的咖啡給她喝。如今患有失智症的樹火阿嬤對於年輕時的記憶已相當模糊，只說每天都要喝上一杯咖啡。

雲林縣長張麗善握著樹火阿嬤的手，藉由溫水一圈一圈緩慢地注入，沖泡出專屬阿嬤的咖啡香氣，讓阿嬤品嘗過去舅舅帶給她的幸福時光，慰勞樹火阿嬤超過一世紀的辛勞付出。余樹火阿嬤見到莿桐鄉長長林靖焜及甘西村長林建旭等人到場祝壽，開心地不停鼓掌，爽朗地祝福大家都幸福健康。

華山基金會表示，人瑞是華山基金會主要服務對象，未來預計成立一個「到宅隊」服務長者，歡迎民眾支持參與，雲林縣長張麗善指出，雲林縣政府為照顧縣內長者，另針對弱勢及行動不便的長輩，縣府也推動各項老人照顧服務，及針對低收入戶及中低收入戶失能長輩公費安置等，就是希望可以全面照顧縣內所有長輩，落實在地老化目標，讓雲林縣成為適合長輩居住的高齡幸福家園、樂活縣市。

▲雲林縣長張麗善握著樹火阿嬤的手，藉由溫水一圈一圈緩慢地注入，沖泡出專屬阿嬤的咖啡香氣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲余樹火阿嬤見到莿桐鄉長長林靖焜及甘西村長林建旭等人到場祝壽，開心地不停鼓掌，爽朗地祝福大家都幸福健康。（圖／記者蔡佩旻攝）

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