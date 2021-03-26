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世界社工日　優秀社工獲贈整串衛生紙：擦乾淚繼續為社會努力！

▲雲林家扶陳品儒（右三）擔任26年社工獲資深敬業、李欣薇（右四）以家扶在台西的希望教室獲服務績優，還有雲林家扶希望學園的蔡宜君（左三）榮獲熱心服務獎。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲獲頒服務績優類優良社工獎的吳秋燕，親友送上一串衛生紙，勉勵遇挫時可以「擦乾淚後，繼續為社會努力」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

每年3月的第3個星期二是世界國際社工日，世界各地的社工團體，藉由年度響應「世界社工日」，雲林縣社會工作師公會於今(26)日舉行「110年度優秀社會工作人員表揚活動」肯定雲林縣社工人員的專業服務及辛勞付出，表揚資深社工、服務績優及熱心服務獎等19名獲獎人員。

我國於1997年制定「社會工作師法」提昇社工專業角色地位，在社會變遷快速，社會問題層出不窮亦更形複雜下，社工人員運用社會工作專業連結資源及與網絡單位合作，提供受暴被害人、弱勢家庭、身心障礙者、新住民、老人及兒少婦女等社會福利服務及諮詢，但社工人員其實很少有時間及心思來照顧自己。

雲林縣社會工作師公會理事長禇秋華指出，我們希望藉這個活動讓社工將自己的優點呈現出來，能夠感謝家人的支持建立梁老的形象與典範提高專業的成就，一方面也藉此有意義的活動，讓整個雲林縣不管在醫療衛生、長期照護、福利行政、教育輔導、老人婦幼、兒童保護等類社工員，凝聚一個共識，促進社會與案主的良好發展。

▲雲林家扶陳品儒（右三）擔任26年社工獲資深敬業、李欣薇（右四）以家扶在台西的希望教室獲服務績優，還有雲林家扶希望學園的蔡宜君（左三）榮獲熱心服務獎。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林家扶陳品儒（右三）擔任26年社工獲資深敬業、李欣薇（右四）以家扶在台西的希望教室獲服務績優，還有雲林家扶希望學園的蔡宜君（左三）榮獲熱心服務獎。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，感謝19位獲獎社工對社會所貢獻，資深敬業類：蔡明錦、張怡婷、陳品儒、廖敏棋、廖青虹、曾建祥、林婉如、蔡宜思和鄭慧萍；服務績優類：陳亮螢、關任倢、李欣薇、曾蔓甯、洪維琳、王郁涵和吳秋燕，以及熱心服務類：楊薇蓁、蔡宜君和莊嘉芳。藉由此表揚活動肯定他們對於雲林縣社會福利工作不畏辛勞的貢獻與付出。

社會處長林文志說明，縣政府目前除了積極增編社會工作人力員額外，並且積極爭取中央各項社工人力補助經費；另辦理社工人員在職訓練、建構社工人員執業之友善環境等，以期在制度面、專業面及實質面支持社工朋友，作為社工夥伴精神與實質上的後盾。林文志提到，今年度除了本縣19名社工獲獎外，本府社會處王郁涵社工師更榮獲全國社會工作專業人員「服務績優類」獎項，將於3月31日接受衛生福利部表揚。

獲頒服務績優類優良社工獎的吳秋燕，上台領獎後親友及同事隨即送上一大串衛生紙，瞬時成為全場焦點。年輕的吳秋燕受訪表示，擔任社工9年6個月服務兒少案，每一件都不簡單尤其在面對現實親情割捨的處理上尤其不容易，但最後在看見案主與家庭透過介入後，走向正面發展，再回復到正軌生活，都是成就感來源，過程喜怒哀樂不為人知。吳秋燕笑說，親友送上一串衛生紙，勉勵遇挫時可以「擦乾淚後，繼續為社會努力」，未來期許自己能一直服務到退休。

▲雲林家扶陳品儒（右三）擔任26年社工獲資深敬業、李欣薇（右四）以家扶在台西的希望教室獲服務績優，還有雲林家扶希望學園的蔡宜君（左三）榮獲熱心服務獎。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善表示感謝19位獲獎社工對社會所貢獻，表揚活動肯定他們對於雲林縣社會福利工作不畏辛勞的貢獻與付出。（圖／記者蔡佩旻攝）


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