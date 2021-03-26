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社會 社會焦點 保障人權

台北港凌晨工安火警！3輛全新車陷火海　警消灌救驚見「焦黑廢鐵」

▲▼台北港一間汽車倉庫凌晨火警。（圖／民眾提供）

▲警消到場發現火煙冒出。（圖／民眾提供）

記者游宗樺／新北報導

台北港26日凌晨1時許發生一起工安火警，一間放滿全新進口汽車的倉庫突然冒出火煙，保全發現後趕緊報警，警消獲報出動多輛消防車趕抵，發現火舌從鐵皮倉庫內竄出，立即拉出水線灌救，火勢在約1小時後獲得控制、撲滅，共有3輛未掛牌汽車遭燒毀，確切起火原因有待火調釐清。

據了解，起火倉庫隸屬於東立物流公司，內部作為汽車倉儲使用，裡面有放置除鏽劑等各式溶劑，火警發生時內部人員已經下班，保全發現有火光從倉庫內竄出，立即通報警消到場。

警消凌晨1時25分獲報，出動多輛救災車輛趕抵，發現火煙已經從鐵皮倉庫冒出，立即拉出水線射水，同時破壞鐵門進行灌救，所幸當時已達下班時段，並無人受困傷亡，但有3部汽車遭大火燒毀，其中1輛更是燒到剩下焦黑廢鐵。

▲▼台北港一間汽車倉庫凌晨火警。（圖／民眾提供）

▲▼台北港一間汽車倉庫凌晨火警。（圖／民眾提供）

▲台北港一間汽車倉庫凌晨火警，警消派出多輛消防車到場救災。（圖／民眾提供）

新北市消防局第三大隊大隊長黃弟勝表示，警消抵達時發現倉庫火勢已經很大，且倉庫佔地面積約150乘50公尺，考量內有大量易燃物，於是積極射水灌救，在2時21分成功將火勢撲滅。經初步檢視，火警造成3部未掛牌汽車遭燒毀，其中一輛緊鄰工作槽的汽車燒更嚴重，燃燒面積約4坪，確切起火原因有待後續調查釐清。

▲▼台北港一間汽車倉庫凌晨火警。（圖／民眾提供）

▲其中一輛車被大火燒成焦黑廢鐵。（圖／民眾提供）

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