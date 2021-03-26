台漫界傳言《CCC創作集》停止營運　文策院急發聲明：都是誤傳

▲《CCC創作集》連載平台傳言將停止營運，文策院發出聲明澄清。（圖／翻攝自《CCC創作集》連載平台）

記者林育綾／台北報導

《CCC創作集》堪稱孵育台灣漫畫家、練功升級的重要平台，並受到政府的補助支持，2019年起由文策院執行，不過前陣子傳出該平台即將中止運作，引發台漫圈一陣恐慌與反彈，文策院今（26）日急發聲明，針對相關傳言說明，強調停止營運的各種輿論或揣測「都屬誤傳」。

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▲《CCC創作集》去年6月停止實體刊物，走入數位化，如今又傳言計畫中止。（圖／記者林育綾攝）

文策院表示，《CCC創作集》在台灣原創漫畫道路上開出新的題材和工作方法，責任編輯功不可沒，近日各界對於「《CCC創作集》連載平台」與編輯部的關注，文策院說明如下：

一、 《CCC創作集》編輯部將持續

《CCC創作集》編輯部8位夥伴的資歷和工作經驗，是台灣漫畫共有的資產，文策院執行政府前瞻CCC專案預算即將於4月底到期，也一直朝向能讓8位責任編輯為漫畫產業繼續發揮所長、繼續與文策院合作的方向尋求解方。經過兩周的努力，在文化部的支持下，將由文化部委託文策院營運的漫畫基地中「漫畫基地暨數位平台營運管理計畫」項下預算，依預算期程與這8位夥伴重新簽定聘僱合約。未來除了與簽約漫畫家繼續合作外，更將在漫畫基地安排固定時段，提供有需要的台灣原創漫畫家專業的諮詢服務。

二、 「《CCC創作集》連載平台」會持續

1. 關於「《CCC創作集》連載平台」將停止的各種輿論或揣測，都屬誤傳。

2. 「《CCC創作集》連載平台」作為台灣原創漫畫的發表園地，已廣泛獲得認同。此平台由國家預算支持，未來的上架選材及營運方式，都將往公共性的方向升級，秉持《CCC創作集》的成立初衷，並強化平台的行銷能量。

三、 文策院針對計劃預算到期的前一個多月，規劃完成以繼續合作為目標的執行方案，讓各位關心台漫的朋友們擔心，也讓各界對《CCC創作集》編輯部8位夥伴的工作權益憂心，文策院致上最深的歉意，盼與夥伴們為台漫一起打拚努力。

▲《CCC創作集》孵育許多台灣漫畫家。（圖／記者林育綾攝）

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