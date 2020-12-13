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開箱台灣漫畫基地！林楚茵爆買七本嘆：以前只能趁大人不注意偷看

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記者蕭羽耘／綜合報導

文化內容策進院2020年起接續文化部營運台灣漫畫基地，持續協助漫畫創作人才育成。民進黨立委林楚茵12日開箱「台灣漫畫基地」，一口氣買七本漫畫，支持台灣原創作品，她大嘆：「小時候我們看漫畫，只能趁大人不注意的時候偷偷看，而現在政府鼓勵大家多多創作，多看漫畫。」

「台灣漫畫基地」座落於北市華陰街商圈內，除了延續台北後車站豐富人文歷史，更承載著孕育臺灣漫畫未來的重要使命。為培育台灣優秀漫畫人才，文策院日前主辦「原創漫畫暨劇本創作競賽」，讓許多未出版的作品被看到，更網羅新秀，使好作品有機會走入市場、走到國際。

林楚茵12日在YouTube發布「開箱台灣漫畫基地」影片，也在臉書發文介紹。她在貼文直呼，漫畫基地好買好拍又好逛，「小時候我們看漫畫只能趁大人不注意的時候偷偷看，而現在，政府鼓勵大家多多創作、多多看漫畫！」這裡充滿著各式各樣台灣創作者的作品，還會有不定期的特展、限定周邊活動等著大家來發掘。

林楚茵在影片中表示，日本動漫《鬼滅之刃》在台票房已破4.5億，在台灣也有「台灣漫畫基地」，裡面充滿著台灣漫畫家的原創作品。

店長也在影片中介紹，每個書櫃都有主題性的，像是今年疫情關係，台灣漫畫出現了許多跟醫療、生死有關的東西，且今年五月、六月台灣漫畫基地，也特別為反送中規劃一區。此外，看書看累，還有飲料專區，基地針對漫畫的角色，規劃相關特色餐飲。

影片尾聲，只見林楚茵手抱近7本漫畫書結帳，以行動支持台灣漫畫家。她也不忘介紹，文策院有開發CCC創作集APP軟體，提供讀者先免費試閱，看了畫風喜歡的話，再讓民眾帶回家。

▼ 林楚茵以行動支持台灣漫畫家。（圖／翻攝自林楚茵YouTube）

▲▼ 林楚茵以行動支持台灣漫畫家。（圖／翻攝自林楚茵YouTube）

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