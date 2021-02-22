還原天橋上的魔術師場景！中華商場西服店重現　沈浸式VR展開跑

▲《天橋上的魔術師》劇中場景，於VR展覽中重現。（圖／Funique VR提供）

記者林育綾／綜合報導

公視改編作家吳明益小說的《天橋上的魔術師》在22日首播引起話題，而文策院也規劃「天橋上的魔術師－影集的99樓，戲劇場景VR展」在台北西門紅樓同步展開！以5G、VR、360度環景導覽等技術，增加展覽豐富內容及互動體驗，更還原劇中「中華商場」等經典場景。

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▲《天橋上的魔術師》劇組重建中華商場，如今已拆除。（圖／記者周宸亘攝）

《天橋上的魔術師》故事以消失的「中華商場」為背景，除了先前劇組耗資8千萬，打造1比1的擬真的拍攝片場，引發各界轟動；也透過新的影像技術，讓已消逝場景能被保留下來。雖然片場已在去年4月拆除，讓不少人哀嚎可惜，不過如今文策院也同步推出沈浸式展覽讓劇迷朝聖。

▲▼《天橋上的魔術師》劇組去年神還原「中華商場」。（圖／記者周宸亘攝）

文策院表示，以「產業領航旗艦計劃」為起點，帶動文化及科技產業跨域共同創作，投入摸索虛實整合與沉浸式內容的創意發展，從2020年開始扶持 80 多件的創新成果，其中一件作品就是文策院主辦的TCCF創意內容大會中的「天橋上的魔術師」虛擬實境沉浸式互動展，該展覽整合了Funique VR 互動技術、原子映象的現場實景、台灣大哥大 5G 技術，以及公視的劇集IP。

其中《天橋上的魔術師》劇中「小不點的房間」，還原程度令參觀民眾驚艷不已！展覽的起源，來自於希望以虛擬真實影像，保存為了影集而打造的復刻版「中華商場」，不再受到時間與空間的限制，讓民眾可以再三回味屬於台灣人的共同記憶。

▲《天橋上的魔術師》劇中場景於展覽中重現。（圖／Funique VR提供）



在文策院舉辦的TCCF 創意內容大會呈現出第一階段成果後，這個計劃的跨領域業者也持續優化，打造出層次更豐富的戲劇場景 VR 展，除完成小不點家的一樓和房間場景，還有阿蓋家鎖店、唐先生西裝店的8K立體 VR影像，更利用5G低延遲特性，加入配角天靈通家求神問掛的互動體驗。

隨著劇集熱烈上映的時刻，勾起許多人生動回憶與懷念，讓無法參觀由劇組完美還原中華商場場景的觀眾，可以透過文策院帶動產業協力共創的這場虛擬實境沉浸式互動展，感受這個迷人卻消逝的空間魅力。

文策院表示，在各階段陪伴產業打造全新內容體驗，並為產業轉型升級，開發創新產品與服務而努力，「天橋上的魔術師－影集的 99 樓 戲劇場景VR展」正是文策院一路以來，倡議未來內容創新體驗的示範成果之一，展期自即日起3月10日止。

▲《天橋上的魔術師》戲劇場景VR展，在台北西門紅樓開跑。（圖／Funique VR提供）

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