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拍片不用再借病房！台灣首座「醫院實景攝影棚」亮相　助攻醫療劇

▲▼台灣第一座醫院實景攝影棚成立，由翔聲國際搭建。（圖／文策院提供）

▲台灣第一座醫院實景攝影棚成立，未來劇組拍醫療劇不用再煩惱借場地。（圖／文策院提供）

記者林育綾／台北報導

台灣第一座醫院實景攝影棚成立，從專業醫療器材、手術室、批價台等都有，還預留劇組所需的燈光及運鏡空間，將解決影視產業拍片租借場地的困難！文策院董事長丁曉菁提到，「醫療職人劇」是全球性的題材，疫情之後相信會有許多好故事被寫出來，讓創作不再受限於基礎設施，也能有更大膽的想像。

▲▼台灣第一座醫院實景攝影棚成立，由翔聲國際搭建。（圖／文策院提供）

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▲包含病床、檢驗器材、手術台等設備都有。（圖／文策院提供）

文化內容策進院（文策院）協助翔聲國際有限公司，打造出台灣第一個專業醫療實景攝影場景。文策院表示，在國內外的影視作品中，經常出現以醫療人員為核心的熱門題材，但劇組往往面臨醫院難以出借手術室、急診室等場景拍攝的狀況，讓劇本發展及拍攝受到限制，尤其全球疫情嚴峻期間，醫療相關影劇難以取景的問題更為嚴重。

▲▼台灣第一座醫院實景攝影棚成立，由翔聲國際搭建。（圖／文策院提供）

▲還預留了劇組所需的燈光及運鏡空間，讓場景更符合拍攝團隊的需求。（圖／文策院提供）

為解決影產業的基礎設施問題，翔聲國際搭建出包含病床、檢驗器材、手術台等設備，並引進醫院實際使用規格的手術室、家屬等候室、批價台等場景，打造醫院實景攝影棚，還預留了劇組所需的燈光及運鏡空間，讓場景更符合拍攝團隊的需求。此案也獲文策院「文化內容科技應用創新產業領航旗艦計畫」（旗艦計畫）評審的支持。

▲▼台灣第一座醫院實景攝影棚成立，由翔聲國際搭建。（圖／文策院提供）

▲丁曉菁（右）表示，醫療職人劇向來是全球性的題材，尤其疫情之後，相信會有許多好故事被寫出來。（圖／文策院提供）

丁曉菁參訪後表示，醫療職人劇向來是全球性的題材，尤其疫情之後，相信會有許多好故事被寫出來，這座醫院實景攝影棚，讓創作不再受限於基礎設施，也讓創作團隊能有更大膽的想像；加上台灣優良的防疫成績，期盼能吸引國際團隊來台拍攝，擴大台灣的文化內容產業版圖、促進國際合作交流。

為解決台灣內容產業長久以來所面臨到的問題，文策院希望以「科技力」帶動整體內容產業升級，並鼓勵業界就產業面臨的瓶頸與困境，提出解決方式。同時也運用國家投資及促進融資措施，期望以資金面的助攻，帶動整體文化產業的持續發展。

▲▼台灣第一座醫院實景攝影棚成立，由翔聲國際搭建。（圖／文策院提供）

▲台灣第一座醫院實景攝影棚成立，由翔聲國際搭建。（圖／文策院提供）

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