催生台版鬼滅？傳言《CCC創作集》中止引發漫畫家恐慌　丁曉菁說明

▲《CCC創作集》停止實體刊物，走入數位化，如今又傳言計畫中止。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

《CCC創作集》堪稱陪伴台灣漫畫家練功升級的重要刊物，並受到政府的補助支持，不過日前傳出該計畫即將中止運作，引發國內漫畫家議論和恐慌。文策院董事長丁曉菁澄清，這說法是誤傳，確實預算到期會有許多合作模式轉換，但文策院不但不會中止，還會擴大規模，目前正籌劃邀請創作者參與說明會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《CCC創作集》孵育許多台灣漫畫家。（圖／記者林育綾攝）

《CCC創作集》（Creative Comic Collection）最初是國科會「數位典藏國家型計畫」成果之一，以台灣歷史文化為素材，轉化為漫畫史料並數位化；2012年數位典藏計畫結束，改為民間出版社「蓋亞文化」製作出版，以商業方式販售，直到2015年宣佈停刊。2017年又由文化部補助，挹注千萬元復刊，以24期為專案；2019年轉由文策院接手，2020年6月發行實體出版最後一期，宣布8月起全面數位化，改為線上免費閱讀。

由於該刊物孵育許多台灣漫畫家，包括阮光民、蚩尤、 李隆杰、漢寶包、左萱⋯等，都曾經有作品在上面露出，也被稱為是培力國內創作者、讓漫畫家練功的重要刊物。不過今（10）日立法委員王婉諭質詢提到，日前傳出《CCC創作集》計畫即將中止運作，引發台灣漫畫圈一陣恐慌和騷動，也擔心現有作品能否順利連載完成。

▲立法委員王婉諭質詢。（圖／記者林育綾攝）



王婉諭更提到，先前有媒體報導提問台灣能否做出《鬼滅之刃》的現象級作品，當時丁曉菁受訪認為，《鬼滅》是結合日本文化歷程和好故事的結晶，而台灣有豐富且多元的文化歷史、神話傳説等，也一直不缺乏故事題材、說故事的人，要做出好作品絕對沒有問題，文策院的工作，就是要幫國內的創作者製造各種機會。

▲立法委員王婉諭質詢。（圖／記者林育綾攝）

如今傳出《CCC創作集》計畫中止運作，王婉諭進一步詢問，擔心此承諾跳票，而丁曉菁也作出澄清表示「這說法是誤傳」。丁說明，確實由於預算到期，將來預算來源不同後，在支付和人員合作方式會有所轉換，但這都是正常的轉換，文策院不但不會中止計畫，還會擴大規模，目前正籌劃邀請台灣的漫畫家、創作者參與相關的說明會，不過還需要一些時間，希望國內的創作者能安心。

長期關注動漫的立委賴品妤也提出相關質詢，表示自己收到「大量陳情」。丁曉菁回應，由於《CCC創作集》過去在政府的專案補助下，都會面臨專案到期的狀況，因此會引發相關焦慮；而文策院接手後，就是希望能夠規劃更長期、永續的計畫。

賴品妤也呼籲，要求文策院能保證現有平台上的簽約作品，都能順利連載完畢，且務必和作者、編輯、相關工作人員召開說明會，未來方案、走向、規劃一律透明化，並保障相關人員工作權益，而且在引入資源同時，也務必確保現有優秀品質可以延續。

▲賴品妤為台灣漫畫平台《CCC創作集》發聲。（圖／記者林育綾攝）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來