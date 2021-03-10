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文化部加碼「文創升級貸款」不限年齡申請！最高2億、供利息補貼

▲▼文化部長李永得、文策院董事長丁曉菁說明文創升級貸款。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部長李永得、文策院董事長丁曉菁說明文創升級貸款。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部繼去年推出文創產業青年貸款政策後，今（10）日宣布加碼20億推出「加強文化創意產業升級轉型貸款專案」，不限年齡、不分企業規模大小都可申請，此專案與信保基金合作，同時由文策院提供最長5年利息補貼，協助文創業者解決資金融通問題。

文化部去年推出的100億文創青創貸款優惠方案，是針對20-45歲且事業成立未滿5年的文創產業負責人，提供最高1800萬貸款及5年利息補貼。至今共6個月的期間，累積收件630件，申貸金額超過10億元，已獲核保件數逾總收件數8成。而為了進一步協助所有文創業者，文化部與信保基金自今年3月1日起，再度合作推出「文創升級貸款」專案。

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▲▼「文創升級貸款」懶人包（圖／文化部提供）

▲「文創升級貸款」不限年齡、不分企業規模大小都可申請。（圖／文化部提供）

文化部長李永得表示，國內文創產業許多屬微創或新創，且多數產品開發屬於智慧財，不像製造業、科技業有廠房、機具設備等可做抵押擔保，再加以大部分藝文團體並無稅籍登記等情形，都讓文創產業面臨取得銀行融資不易的困境。因此，文化部特別與文策院、信保基金協力提出「加強文化創意產業升級轉型貸款專案」，期盼藉由政府的信用保證，支持文創產業永續發展。

只要符合文化部主管的文化創意產業，包括視覺藝術、音樂及表演藝術、文化資產應用及展演設施、工藝、電影、廣播電視、出版、流行音樂及文化內容等業者，「不限年齡」及「不限企業規模」皆可提出申請。除了立案之演藝團隊，非營利藝文組織或社團，包含基金會、協會、樂團、舞團、劇團等也能申請。

▲▼「文創升級貸款」懶人包（圖／文化部提供）

▲▼「文創升級貸款」懶人包。（圖／文化部提供）

▲▼「文創升級貸款」懶人包（圖／文化部提供）

在申貸額度部分，實收資本額超過1億且公司規模達200人的大型企業，最高可貸2億元；中小企業與藝文類非營利組織最高可貸8000萬元；已取得政府補助合約、商業委製合約或著作權預售合約的業者，則可再加碼申請執行合約專案所需最高1億元貸款額度的方案。

▲▼「文創升級貸款」懶人包（圖／文化部提供）

▲文化部補貼利息。（圖／文化部提供）

貸款利率則以中華郵政股份有限公司2年期定期儲金機動利率（目前為0.845%），加上承辦金融機構加碼（以不超過2%為限）機動計息。除貸款利率優於一般貸款外，文化部也特別提供利息補貼方案，大型及中小型企業、藝文類非營利組織申貸時，在3000萬的貸款額度內，都可同步申請年利率最高2%、最長5年的利息補貼。

▲▼「文創升級貸款」懶人包（圖／文化部提供）

▲「文創升級貸款」懶人包。（圖／文化部提供）

文化部表示，「文創升級貸款」最大的特色除了不限年齡、企業規模，以及非營利組織都可提出申請外，只要是持有創業家簽證、就業金卡或梅花卡其中一項的外籍人士也可申請。在申請手續的部分也盡量簡化，申請者僅需備妥身分證明文件、立案登記證明影本與財務資料、申請書表、貸款計畫書、個人資料同意書及無不良信用紀錄證明等，即可向文策院提出申請。而申請100萬以下貸款者，也將可透過「申貸快速通道」，儘速獲得核貸。

文策院董事長丁曉菁指出，文化創意產業的營運獲利模式和特性，與一般製造業有所不同，如資本額較小，但執行的專案金額高，因此申貸較為不易，且難以為金融業所了解，透過文策院與金融機構的溝通，新的文創升級貸款將更符合文創業的融資需求；此方案也整合了原有的文創優惠貸款，希望能帶動擴大市場規模，包括開放了不同身份、規模及組織業者、加快申貸速度、提高成功獲貸率，期盼促進文化創意產業的良性循環。

▲▼「文創升級貸款」懶人包（圖／文化部提供）

▲「文創升級貸款」相關資訊。（圖／文化部提供）

為協助文創業者瞭解申貸相關資訊，文化部將自3月中旬起，舉辦文創升級貸款全國巡迴說明會，詳情可關注文策院官網及粉絲專頁。有意申貸者，可至文策院官網「一站式服務／融資服務」（https://taicca.tw/page/financing）專區下載相關說明與申請書表，或洽文策院服務窗口：服務信箱 solution@taicca.tw、服務專線02-2745-8161（專線服務時間：週一至週五09:30-12:30、14:00-18:00）。

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