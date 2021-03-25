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提升行車安全  雲林縣府道路改善提案獲中央補助經費1.5億

▲「提升道路品質計畫(公路系統)(2017~2025年)修正計畫—政策輔導型及行人路口安全改善計畫」案一。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「提升道路品質計畫(公路系統)(2017~2025年)修正計畫—政策輔導型及行人路口安全改善計畫」案一。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為推展縣內交通建設，提升縣民生活上的便利，縣府工務團隊積極擘畫交通藍圖，向中央提案爭取經費挹注，接獲捷報，核定補助四案，總經費為新台幣1億5千426萬元整，其中央補助款為1億2千957萬8000元，地方配合款為2千468萬2,000元。

3月19日接獲捷報「提升道路品質計畫(公路系統)(2017~2025年)修正計畫—政策輔導型及行人路口安全改善計畫」獲核定補助四案，工務處處長汪令堯表示，本計畫範圍道路現階段皆已呈現路面老化、挖填坑洞修補及龜裂情形，故希望藉由本次計畫提供民眾舒適、安全又美觀之行車空間。

▲「提升道路品質計畫(公路系統)(2017~2025年)修正計畫—政策輔導型及行人路口安全改善計畫」案一。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「提升道路品質計畫(公路系統)(2017~2025年)修正計畫—政策輔導型及行人路口安全改善計畫」案二。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

汪令堯說明，改善工程分布於斗南鎮、古坑鄉、台西鄉、麥寮鄉、東勢鄉及水林鄉，秉持路平專案之精神，將人(手)孔蓋下地、進行路基改善、重新檢討道路車道配置、交通標線標誌配置及路面全面刨鋪，以提升整體道路品質。

此計畫範圍道路有案一 縣道158甲(22K+300至26K+500)、158乙(4K+000至9K+500)道路改善工程；案二 雲3鄉道(1K+350~8K+130)道路改善工程；案三 縣道158線(9K+150~10K+750)、雲120線(5K+200～6K+100)、雲119線(0K+000～1K+172)及雲119-1線(0K+000～1K+167)道路改善工程；案四 雲156(0K+000~1K+900)道路改善工程。

▲「提升道路品質計畫(公路系統)(2017~2025年)修正計畫—政策輔導型及行人路口安全改善計畫」案一。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「提升道路品質計畫(公路系統)(2017~2025年)修正計畫—政策輔導型及行人路口安全改善計畫」案三。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善縣長表示，針對雲林縣之既有道路進行路面改善與周邊環境重塑，預期可促進地方整體發展及區域平衡，並營造出合乎生態、高品質道路景觀，提升居民優質之生活環境。

▲「提升道路品質計畫(公路系統)(2017~2025年)修正計畫—政策輔導型及行人路口安全改善計畫」案一。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「提升道路品質計畫(公路系統)(2017~2025年)修正計畫—政策輔導型及行人路口安全改善計畫」案四。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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