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遊賞「萬金杜鵑」浪漫齊綻放　新北送好禮打卡獎不完

▲遊賞「萬金杜鵑」浪漫齊綻放 新北送好禮打卡獎不完。（圖／新北市農業局提供）

▲杜鵑花朵形象「手工餅乾」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「萬金杜鵑」形象影片日前上映，好評不斷，「萬金杜鵑官網」成為本週瀏覽熱點，三月賞花賞不完，本週再加碼，為鼓勵大家前往賞花，活動端出市價450元之日本專利獨家訂製拭淨布限量送！還有杜鵑花朵形象手工餅乾、杜鵑蜜斑形象映山紅金箔冰淇淋、萬金杜鵑聯名款薯芋你綜合冷凍圓禮盒等，眾多好康上網打卡免費送！

三月大地回春的浪漫氣氛卻不斷持續蔓延中！農業局表示，萬里金山是全台杜鵑花質量最優之處，三月期間杜鵑花陸續在萬金各地綻放，朵朵繽紛、美不勝收。市府自2019年起推廣「萬金杜鵑鄉」計劃，今年更邀請在地優質店家聯名出擊，讓大家看見不一樣的萬里金山，也使民眾更能深入了解「萬金杜鵑」的美麗。

▲遊賞「萬金杜鵑」浪漫齊綻放 新北送好禮打卡獎不完。（圖／新北市農業局提供）

▲萬金杜鵑拭淨布。

農業局表示，3月19日開始至4月5日為止，知名文青咖啡店「福德生活Fooderlife」推出「杜鵑花朵形象手工餅乾」每日25份、「金山。紅」推出「映山紅金箔冰淇淋」日15份、「芋圓王」則推出萬金杜鵑聯名「薯芋你綜合冷凍圓禮盒」每日15盒，限量打卡贈，民眾只要親自來到萬金打卡，就有機會免費享受。

更令人矚目的是，「萬金杜鵑拭淨布」熱騰騰公開！這份繪製萬金地區賞杜鵑景點及重要地景地物的獨家贈品，提供QRcord搜尋萬金杜鵑官方網站，具備完整資訊、地點方位，方便讓大家一目瞭然萬金好吃好玩好賞花之處，非常值得收藏。

▲遊賞「萬金杜鵑」浪漫齊綻放 新北送好禮打卡獎不完。（圖／新北市農業局提供）

▲萬金杜鵑聯名「薯芋你綜合冷凍圓禮盒」。

活動期間只要親到萬金杜鵑塗鴉牆拍照，照片公開分享到個人臉書並Tag「萬金杜鵑」，再於農業局「稼日蒔光」FB貼文串分享聯結，即有機會得到世界最細纖維清潔布。將會有10位幸運的朋友可獲得，中獎名單將於4月10日前公布，相關活動訊息可上「萬金杜鵑官網」及農業局「稼日蒔光」FB查詢。

農業局長李玟表示，於防疫期間，特別訂製「萬金杜鵑拭淨布」與民眾互動，方便民眾清潔周遭環境，也能作為洗臉巾、擦手巾、拭淨布等用途。期待為我們的環境清潔，盡一份心力，與大家一同迎接美麗的2021。

▲遊賞「萬金杜鵑」浪漫齊綻放 新北送好禮打卡獎不完。（圖／新北市農業局提供）

▲映山紅金箔冰淇淋。

► 美麗最大的祕密

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