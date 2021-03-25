快訊／「水果王」大洋橋果驚爆董座私吞10億　4老臣涉逃漏稅2.5億

▲大洋橋果董事長陳清福(左)2016年曾回長榮中學母校演講。（資料照／長中提供）

記者劉昌松／台北報導

水果大王陳查某創立的大洋橋果集團，近年爆發第三代與老臣爭產風波，目前主導集團經營的老臣陳清福、陳月鳳、陳榮祥、陳玲玲的刑案事件，檢調獲報陳清福等人涉嫌從2013年起，侵占水果銷售貨款，至今10多億元下落不明，還涉嫌逃漏稅2.5億元，台北地檢署檢察官黃嘉妮25日指揮調查局兵分6路搜索並約談陳清福等8名被告。

大洋橋果是由號稱「水果大王」的陳查某創立，陳查某是最早把香蕉外銷日本的商人，曾為台灣五大富豪之一，死後因子女爭產，還一度停棺家中無法下葬，後來接棒的長子穎川建忠又傳出失智前，陸續把事業交給4大老臣，其中陳清福除了是大洋橋果董事長，也是味王公司董事長，再次引爆爭產風波。

檢調獲報，陳清福和其他老臣、公司員工，涉嫌利用集團公司將水果賣給國內盤商時，交易雙方不開立、收取發票等交易憑證的陋習，不但未開立足額或與實際銷售情形不符發票、銷貨憑證，還要求盤商除將部分貨款直接或間接匯陳清福、陳榮祥、陳榮祥及陳玲玲的銀行帳戶，或由員工向盤商收取現金、票據後，直接存進指定銀行。

檢察官黃家妮指揮調查局台北市調處統計，從2013年到2019年間，大洋橋果集團流入陳清福等人銀行帳戶內的款項，約有10億多元去向不明，估計逃漏稅額約2.5億元，懷疑全案涉及業務侵占以及違反《稅捐稽徵法》。

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