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社會 社會焦點 保障人權

Bump嗆前妻像貴婦奈奈道歉沒事　前任批愛美教主「愛露鮑」慘了

▲Bump和Cherry離婚後曾透過影片隔空交戰。（圖／翻攝自Bump IG、愛美教主臉書）

▲Bump和Cherry閃婚4個月翻臉還鬧上地檢署。（資料照／翻攝自Bump IG、愛美教主臉書）

記者劉昌松／台北報導

YouTuber Bump去年上傳一段影片「我跟老婆離婚的真相！」稱結婚4個月就閃離的前妻Cherry經營手法「很像貴婦奈奈」，Bump的前女友、曾捲入南港小模命案的梁思惠更在下方留言，暗指Cherry搶男友「故意不穿內褲」、「露鮑魚給別人男友看」，Cherry怒告後，Bump道歉獲撤告，梁思惠則在25日被台北地檢署依誹謗罪起訴。

Bump(本名黃煦傑)2019年和另名YouTuber愛美教主Cherry(本名劉思吟)閃婚，但僅維持4個月就鬧翻閃離，Bump在2020年11月上傳「我跟老婆離婚的真相！一次公開所有內幕！」影片，Bump說Cherry逼員工簽本票、手法很像貴婦奈奈。

▲梁思惠曾捲入南港小模命案，現在做直播主。 （圖／翻攝自梁思惠臉書）

▲梁思惠曾捲入南港小模命案，現在做直播主。 （資料照／翻攝自梁思惠臉書）

而轉型做直播主的梁思惠，則在這則影片下方留言，質疑愛美教主找藉口約男友(Bump)去她家，她「不穿內褲走來走去」，「露鮑魚給別人男友看」。Cherry不滿被影射成涉嫌詐欺遭通緝的貴婦奈奈，又被說勾引男人，控告2人涉嫌妨害名譽。

Bump挨告後，在2021年2月間又上傳1段25秒的影片「道歉聲明」，澄清指控並非事實，「保證日後不再對劉思吟小姐進行誹謗」，Bump因此達成和解獲得撤告。至於梁思惠因拒絕和解條件，經檢察官調查，她在網路上的留言即使真實，也屬於私德，與公眾利益無關，足以損害他人名譽，因此依加重誹謗罪起訴梁思惠。

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