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社會 社會焦點 保障人權

胖哥連偷2件女裝套身上　UNIQLO店員調錄影崩潰：洋裝穿成T恤

▲胖子。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲廖姓男子碩大身材把洋裝穿成普通T恤，騙過店員眼睛，一口氣偷走2件。（示意圖／免費圖庫 pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北廖姓男子去年逛UNIQLO時，偷偷把2件洋裝套到身上，因為廖男體型十分壯碩，原本女性穿起來及膝的連身洋裝，在他身上竟然像是件T恤，現場都沒人察覺，直到店員發現地上有被撕毀的衣服標籤才報警，但他辯稱，不知道那是女裝，而且他試穿完就放回去了，但因證人指認出他衣領露餡，北檢24日依竊盜罪起訴。

據了解，廖男平常穿男生衣服的尺碼就要XXL，他涉嫌在2020年7月間，穿著黑色上衣、短褲到台北UNIQLO館前店，逛到2樓女裝區時，接連把同款式，定價約1千元的L號白色、深藍色洋裝套在身上，然後撕掉標籤與感應碼，若無其事地走出店外，騙過眾人眼睛以及防盜裝置。

稍後有店員在地上發現遭人撕毀的標籤，發現遭竊，趕緊報警調閱監視器，發現廖男行跡可疑，但一般女生穿起來及膝的洋裝，被廖男上後，竟然像是下擺只到腰際左右的T恤，廖男被循線找到時否認偷衣服，他辯稱不知道那是女裝，只是覺得好看就拿起來試穿，穿完就脫掉了。

雖然監視器沒有拍到廖男行竊過程，不過他離開UNIQLO後，直接進入隔壁的便利商店，店員指認當時就看他穿的衣服怪怪的，深色衣服下，還冒出另一件白色的衣領，台北地檢署檢察官最後根據證人指認，加上廖男進入UNIQLO前後的「T恤」外型不同，認定廖男涉嫌竊盜2件共值約2000元的洋裝，依法提起公訴。

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