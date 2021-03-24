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社會 社會焦點 保障人權

茶飲店前股東竄改統一發票想撈千萬　「隨機檢查碼」露餡

▲▼ 統一發票 。（圖／記者劉昌松攝）

▲人人都想中同一發票千萬頭獎，有店家乾脆自己虛開中獎發票企圖冒領。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

劉姓男子因為曾入股合夥的茶飲店，開出的發票中了1千萬特別獎，竟利用操作收銀機電腦系統機會，造假虛開發票，企圖冒領兌獎，結果被國稅局人員識破；檢調介入偵辦後發現，原來統一發票號碼不是固定流水號，可以人工進入系統隨意竄改，幸虧每張發票上其實還有1組隨機產生的檢查碼，可供識別真偽，否則劉男可能神不知鬼不覺爽當千萬富翁。

據了解，劉男原名劉成助，本來和朋友合夥，在桃園火車站前經營成助茶飲店站，後來劉男退股拆夥，但仍繼續協助維護店內收銀機電腦系統(POS機)，2020年9、10月的統一發票開獎，千萬特別獎號碼為42024723，10張中獎發票中，有1張是成助茶飲店開出的35元飲品發票。

▲▼ 統一發票隨機檢查碼。（圖／記者劉昌松攝）

▲統一發票上包括流水編號、日期、金額都可透過系統更改，就是隨機檢查碼(紅框)無法改。（圖／記者劉昌松攝）

到了10月，這張中獎發票還沒有人出面兌獎，劉男異想天開，登入店內POS機，從系統中竄改、虛開消費日期為9月29日、中獎號碼GB42024723、消費金額為35元的發票，可是這張假發票上的隨機檢查碼8514，與店家之前上傳財政部電子發票整合服務平台的發票隨機碼3793不符，銀行拒絕協助兌領。

劉男不死心，回店內叫店員找出真正中獎發票的紀錄，把當時隨機碼3793的真正中獎發票重新列印，再拿去跟國稅局人員強調，自己真的是中獎人，但國稅局人員認為2張統一發票都是中獎的GB42024723，卻有不同隨機碼，實在可疑，因此向檢調提出告發。

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