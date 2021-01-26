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減肥門診月收50萬只報「日收150元」…中醫夫婦涉逃稅50萬交保

▲▼涉逃漏稅中醫夫婦楊玉台、歐乃慈。（圖／記者劉昌松攝）

▲中醫夫婦楊玉台、歐乃慈涉逃漏稅，北檢26日搜索約談2人。（圖／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

在台北市開設中醫門診的楊玉台、歐乃慈夫妻，涉嫌從2016年起，造假門診收入，其中2019年申報每日收入僅150元，但夫妻倆經營的減重門診，光是自費項目每月收就達50萬元，明顯涉嫌逃漏稅，另外又遭檢舉，疑似用假病歷詐健保補助上百萬元，台北地檢署25日指揮刑事局搜索約談這對涉嫌詐欺、違反《稅捐稽徵法》的中醫夫妻，訊後欲之2人各以50萬元交保。

據了解，育揚中醫診所由楊玉台掛名負責人，全診所只有他和妻子歐乃慈2人輪流看診，打著「突破減重停滯期」，「6周療程6千元」的噱頭，吸引病患加入減重行列，其中歐乃慈除了是執業醫師，還曾擔任健保署審查醫師，熟知違規事項審查內容，也是台北市中醫師公會監事。

▲▼涉逃漏稅中醫夫婦楊玉台、歐乃慈。（圖／記者劉昌松攝）

▲檢方訊問後，諭知2人各以50萬元交保，他們離去時，還有疑似診所人員「護駕」。（圖／記者羅志華攝）

檢警獲報，育揚中醫明明是讓病患以自費方式參加減重療程，不可另外申請補助，卻仍以治療「慢性鼻炎」、「睡眠疾患」等不實名義，申請健保補助，有些病患根本沒有看診，卻出現健保卡刷卡紀錄，疑似被用來詐領診察費。

台北地檢署主任檢察官黃珮瑜接獲檢舉後，與健保署合作了解案情，25日指揮刑事局並分2路搜索，並將楊玉台、歐乃慈夫妻約談到案，全案依詐欺、偽造文書等方向偵辦，同時一併清查2人多年來疑似逃漏稅額。

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