獨／「已蓋章」三倍券詐7檳榔攤絞泥滅證　保全表兄弟3人判決出爐

▲陳姓保全撿走已蓋章三倍券交給2男詐騙檳榔攤，台中地院將3人判刑。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

陳姓保全撿走遺落一紮100張200元面額已兌付振興三倍券，部分交給張男、洪男開車到台中多處檳榔攤買香菸檳榔，東窗事發後將剩餘三倍券用果汁機加醬油攪泥滅證。台中地院審結，認為陳等3人坦認犯行並已賠償、每次詐取金額不超過400元等，依業務侵占、詐欺等罪判張男拘役120日；洪男拘役90日，緩刑2年；陳男6月，緩刑2年。3人均可易科罰金。全案可上訴。

石岡區一名檳榔攤業者去年12月收到來買香菸的客人支付的200元面額三倍券，發現是已兌付的廢券。警方循線逮捕張姓、洪姓表兄弟，兩人先辯稱30張已兌付三倍券都是在台中永安橋下撿到，事後查出原來是在保全公司服務的友人陳姓運鈔員所為。檢警前往陳男住處搜索，但剩餘的三倍券已遭陳男用果汁機加醬油攪碎成泥，放在當煙灰缸的奶粉罐內。

▲▼兩男開車持已蓋章三倍券行騙檳榔攤，陳男在東窗事發後還將剩下三倍券絞泥滅證。（圖／記者李忠憲翻攝）

台中地院審理期間，陳、張、洪3人開庭時坦承不諱，而遭絞成泥的三倍券殘渣經送驗後也確認無誤，罪證確鑿。

法官審酌，陳男利用其職務之便，侵占業務上持有振興三倍券轉交給張男，張男、洪男前往豐原、石岡、神岡共7處檳榔攤，持券詐騙被害人，其中2家回絕沒被騙成。3人不僅侵害被害人財產法益，也妨害政府振興經濟政策推動，擾亂金融社會秩序，所為實屬不該。

然而，陳等3人犯後均坦承犯行，陳男已賠償台灣保全公司20000元；張男、洪男已與被害店家達成和解，每次詐取財物價值不超過400元等。法官依業務侵占罪判陳男6月，可易科，緩刑2年；張男、洪男依詐欺、詐欺未遂罪各判拘役120日、90日，洪男緩刑2年；3人均可易科罰金。陳、洪2人均要上法治教育3次。

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