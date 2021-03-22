珠寶公司老闆欠債開空頭支票騙客戶　收GIA鑽石還拿去典當

▲珠寶公司負責人欠債竟騙客戶鑽石典當，還給空頭支票。圖為學員上課實作成品。（圖／翻攝公司臉書）

記者李忠憲／台中報導

喬安格斯珠寶公司負責人賴奎榕，因個人負債問題，竟向珠寶批發商購買80多萬元小圓鑽，交付空頭支票；另收客戶52顆GIA認證裸鑽代工，竟將其中5顆拿去典當50萬元。台中高分院審結，依詐欺取財罪判賴男8月，業務侵占罪判6月，可易科罰金，不得再上訴。

判決書指出，男子賴奎榕為北區知名的喬安格斯珠寶公司（2019年4月廢止）負責人，專做購買珠寶裸石加工售出，或幫客戶提供珠寶裸石代工，並經營學院教授珠寶設計，並提供金工體驗課程，頗受民眾喜愛。公司也會邀請網紅體驗行銷，光粉絲專頁就有1萬7千多人按讚追蹤。

▲喬安格斯珠寶公司除代課加工珠寶，也提供民眾體驗金工等課程。（圖／翻攝公司臉書）

然而，賴男卻因為個人欠債無力償還，2018年3月初跟月底，前後打電話向印度籍珠寶批發商雷特斯訂購重達24.56克拉、13.56克拉共2批小圓鑽，謊稱只要做好戒台交給客人就可取得現金，先開面額35萬、61萬元共2張支票給對方。結果，賴男遲未付款，雷特斯拿支票去兌現，卻因存款不足、拒絕往來戶遭退票，才知遭騙。

賴男同年6月接受富祥珠寶公司委託進行裸鑽加工鑲嵌戒台，對方業務交付1至3克拉GIA認證裸鑽共52顆，並前後收取50萬、30萬元的部分材料費，約定8月1日完成工作。賴到同年9月底只交還47顆裸鑽，其他5顆竟自行拿去當鋪典當50萬元拿去還債。

▲該珠寶公司代客完成的珠寶實品。（圖／翻攝公司臉書）

賴男一審時否認犯行，辯稱他不知道給雷特斯的支票是無法兌現，支票是跑單幫的「小林」委託他做戒台，用來買小圓鑽的。他將支票給雷特斯前有打去銀行，確認支票正常。小林事後找不到人，他雖然資力不佳，但還是可以做生意，他還是有小林給的部分現金可以付款等。

經查，賴男交付的支票帳戶結存金額都只有140元，事發前約1年沒有交易紀錄，開票公司期間退票張數達286張，金額達1.3億多元，根本是空頭支票。

法官認為，賴男在2018年3 月間已陷於無資力可購買小圓鑽，他在地檢署開庭時也自承，有拿到部分客人給的20餘萬元現金，但他拿去繳房租、付薪水，所以沒交給雷特斯，要他一次還他也還不出來。最後認定賴男犯罪事證明確，依詐欺取財罪判10月，業務侵占罪判6月，可易科罰金。

賴男不服上訴台中高分院，辯稱已與雷特斯和解並歸還部分款項，富翔公司5顆裸鑽也已歸還，希望能輕判及給予緩刑。

台中高分院認為，賴男偵查中就表示要歸還，但事經2年多才小額歸還，可見是因為訴訟壓力才轉變，加上此案前他就有類似案件遭判刑，衡量後給予輕判，詐欺取財罪改判8月，業務侵占則維持6月，可易科，不得上訴。

防曬界至尊



【更多新聞】

►機車直行撞上左轉白色賓士 台中20歲男彈飛倒地傷重不治

►換戰蚵仔！姓名有「蚵」吃免費蓋飯 鹿港業者：柯、娥同音半價

►警聞九層塔香不見鹽酥雞 中市破1.6億大麻農場：藏身飲料店樓上