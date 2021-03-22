　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

珠寶公司老闆欠債開空頭支票騙客戶　收GIA鑽石還拿去典當

▲▼珠寶公司負責人欠債竟騙客戶鑽石典當，還給空頭支票。（圖／翻攝公司臉書）

▲珠寶公司負責人欠債竟騙客戶鑽石典當，還給空頭支票。圖為學員上課實作成品。（圖／翻攝公司臉書）

記者李忠憲／台中報導

喬安格斯珠寶公司負責人賴奎榕，因個人負債問題，竟向珠寶批發商購買80多萬元小圓鑽，交付空頭支票；另收客戶52顆GIA認證裸鑽代工，竟將其中5顆拿去典當50萬元。台中高分院審結，依詐欺取財罪判賴男8月，業務侵占罪判6月，可易科罰金，不得再上訴。

判決書指出，男子賴奎榕為北區知名的喬安格斯珠寶公司（2019年4月廢止）負責人，專做購買珠寶裸石加工售出，或幫客戶提供珠寶裸石代工，並經營學院教授珠寶設計，並提供金工體驗課程，頗受民眾喜愛。公司也會邀請網紅體驗行銷，光粉絲專頁就有1萬7千多人按讚追蹤。

▲▼珠寶公司負責人欠債竟騙客戶鑽石典當，還給空頭支票。（圖／翻攝公司臉書）

▲喬安格斯珠寶公司除代課加工珠寶，也提供民眾體驗金工等課程。（圖／翻攝公司臉書）

然而，賴男卻因為個人欠債無力償還，2018年3月初跟月底，前後打電話向印度籍珠寶批發商雷特斯訂購重達24.56克拉、13.56克拉共2批小圓鑽，謊稱只要做好戒台交給客人就可取得現金，先開面額35萬、61萬元共2張支票給對方。結果，賴男遲未付款，雷特斯拿支票去兌現，卻因存款不足、拒絕往來戶遭退票，才知遭騙。

賴男同年6月接受富祥珠寶公司委託進行裸鑽加工鑲嵌戒台，對方業務交付1至3克拉GIA認證裸鑽共52顆，並前後收取50萬、30萬元的部分材料費，約定8月1日完成工作。賴到同年9月底只交還47顆裸鑽，其他5顆竟自行拿去當鋪典當50萬元拿去還債。

▲▼珠寶公司負責人欠債竟騙客戶鑽石典當，還給空頭支票。（圖／翻攝公司臉書）

▲該珠寶公司代客完成的珠寶實品。（圖／翻攝公司臉書）

賴男一審時否認犯行，辯稱他不知道給雷特斯的支票是無法兌現，支票是跑單幫的「小林」委託他做戒台，用來買小圓鑽的。他將支票給雷特斯前有打去銀行，確認支票正常。小林事後找不到人，他雖然資力不佳，但還是可以做生意，他還是有小林給的部分現金可以付款等。

經查，賴男交付的支票帳戶結存金額都只有140元，事發前約1年沒有交易紀錄，開票公司期間退票張數達286張，金額達1.3億多元，根本是空頭支票。

法官認為，賴男在2018年3 月間已陷於無資力可購買小圓鑽，他在地檢署開庭時也自承，有拿到部分客人給的20餘萬元現金，但他拿去繳房租、付薪水，所以沒交給雷特斯，要他一次還他也還不出來。最後認定賴男犯罪事證明確，依詐欺取財罪判10月，業務侵占罪判6月，可易科罰金。

賴男不服上訴台中高分院，辯稱已與雷特斯和解並歸還部分款項，富翔公司5顆裸鑽也已歸還，希望能輕判及給予緩刑。

台中高分院認為，賴男偵查中就表示要歸還，但事經2年多才小額歸還，可見是因為訴訟壓力才轉變，加上此案前他就有類似案件遭判刑，衡量後給予輕判，詐欺取財罪改判8月，業務侵占則維持6月，可易科，不得上訴。

防曬界至尊


【更多新聞】

機車直行撞上左轉白色賓士　台中20歲男彈飛倒地傷重不治

換戰蚵仔！姓名有「蚵」吃免費蓋飯　鹿港業者：柯、娥同音半價

警聞九層塔香不見鹽酥雞　中市破1.6億大麻農場：藏身飲料店樓上

ET快訊
獨／七星潭總裁「被打死」影片曝！　白衣男大街發狂狠踹
快訊／4縣市發「10°C↓低溫特報」比預期凍！今晚再一波
快訊／中原大學「大四生墜樓亡」！　學生上課聽到巨響驚嚇
快訊／有信心！蔡英文、賴清德願意施打「國產疫苗」
韓28歲女歌手身亡！2月才宣布好消息　家屬悲痛屍檢
北捷免費發「25萬枚中衛口罩」　系統塞爆搶到當機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高鐵台中站載客「11聲短哨」慘噴2萬　運將一理由逆轉結局

珠寶公司老闆欠債開空頭支票騙客戶　收GIA鑽石還拿去典當

舞小姐腳傷收入歸零！遇「旅行社大享」誆投資　她125萬全飛了

女山友苗栗神仙縱走遇濃霧　路滑跌落山坡摔破頭急送醫　

快訊／桃園中原大學「大四生墜樓亡」！學生上課聞巨響嚇傻

前夫遭爆偷拍女大生性愛片　星座專家白瑜「分享」婚姻歷程挨告

博士生過馬路遭撞倒地…再被2車輾「肋骨刺肺」亡！肇事駕駛下場曝

衝教會罵前夫妹「不要臉+5字經」　她辯：在馬路上罵...判賠8千

快訊／士林警分局「2F辦公室」火警！　消防急佈水線搶救

前男友跑來看她臉書直播...新北女暴氣開譙：畜生有病！結局超慘

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

福原愛仍稱江宏傑「丈夫」　2聲明見「相同關鍵」...網：真的回不去了

若台灣戰爭...邱國正含淚交代兒「在家等或去戰場找你老爸屍體」

荒唐！中山區尿尿哥「電梯裡解放」　睡管理室當家...誇張行徑全家崩潰

作賊喊捉賊？逃票女控站務員扯髮　畫面曝反打臉！北捷怒罰7500元

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

高鐵台中站載客「11聲短哨」慘噴2萬　運將一理由逆轉結局

珠寶公司老闆欠債開空頭支票騙客戶　收GIA鑽石還拿去典當

舞小姐腳傷收入歸零！遇「旅行社大享」誆投資　她125萬全飛了

女山友苗栗神仙縱走遇濃霧　路滑跌落山坡摔破頭急送醫　

快訊／桃園中原大學「大四生墜樓亡」！學生上課聞巨響嚇傻

前夫遭爆偷拍女大生性愛片　星座專家白瑜「分享」婚姻歷程挨告

博士生過馬路遭撞倒地…再被2車輾「肋骨刺肺」亡！肇事駕駛下場曝

衝教會罵前夫妹「不要臉+5字經」　她辯：在馬路上罵...判賠8千

快訊／士林警分局「2F辦公室」火警！　消防急佈水線搶救

前男友跑來看她臉書直播...新北女暴氣開譙：畜生有病！結局超慘

張柏芝生完三胎3年「肚子凸出超明顯」！　網瘋猜四胎登熱搜

岡山最美燈節登場！限時10天免費看　竹編紙飛機、湖畔燈海超夢幻

統一「獅」誤14次最多　桃猿僅2次失誤最少

蔡允潔「被父母遺棄」憂鬱症15年想輕生　媽1通電話爆哭

NBA大咖快傷光！專家估詹皇恐缺席10場　湖人慘輸太陽17分

高鐵台中站載客「11聲短哨」慘噴2萬　運將一理由逆轉結局

看好阪神央聯第一　日職最長壽投手：因為有陳偉殷

快訊／高雄出現首例「境外移入登革熱」！返台居檢中確診

張惇涵：蘇貞昌、陳時中被質疑「打假針」　政治操作真的大可不必

珠寶公司老闆欠債開空頭支票騙客戶　收GIA鑽石還拿去典當

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

社會熱門新聞

交往7天就嘿咻14歲小女友　高中男全部認罪下場很慘

即／桃園中原大學爆墜樓意外！

女法官當庭動私刑！要少年自掌嘴　人生勝利組背景曝

台南深夜大火　墓地雜草全面燃燒

警口誤「直行車應讓轉彎車」　死者父：誤導大眾

南投性侵案網友狂蓋樓！巴哈姆特真吞罰單

即／遭「家族旅遊」遊覽車猛撞　21歲男搶救不治

快訊／國道追車畫面曝光！27歲男「撞破護欄」1人被甩出車外

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

快訊／台南轎車撞貨櫃車！4人拋飛

快訊／新北遊覽車車禍！男騎士噴飛無呼吸心跳送醫

女童騎腳踏車遭輾撞！駕駛嗆：怎麼帶小孩

國道賓士追車墜邊坡！4人現況曝光

女違規迴轉　19歲騎士慘撞倒地

更多熱門

相關新聞

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

台中張姓男大生為免費壽司改名為「張鮭魚之夢」後，因網路上不斷有其他黑歷史被爆出，還要求媒體若想採訪他就得買單請吃飯，讓張男瞬間成為全台最紅男子。今天張男到校上課，透露在課堂上不斷被同學嘲笑，老師也在全班面前點名喊出他的全名，還要求他「離開教室！」

台中「愛心重劃區」受惠中捷　土地交易量力壓七期

台中「愛心重劃區」受惠中捷　土地交易量力壓七期

台中最狂火鍋北上卡位低租金　攻佔京華城商圈

台中最狂火鍋北上卡位低租金　攻佔京華城商圈

台中夏綠地公園驚見飼主「溜馬」

台中夏綠地公園驚見飼主「溜馬」

台中公墓旁BMW燒成骨架　網驚：燒給祖先？

台中公墓旁BMW燒成骨架　網驚：燒給祖先？

關鍵字：

珠寶喬安格斯賴奎榕詐欺業務侵占台中

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

鳳梨遇上薔薔也崩潰！直播脫衣：被搞到好熱

老闆生氣了！為吃免費改鮭魚「一律開除」

影／Albee當貝童彤伴娘穿超仙！

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

教授邱建一嗆改名鮭魚「死當」　校方回應了

五月天台南開唱！場外違停機車「全拖吊」

反骨正妹被酸民罵哭　酷炫怒截圖開告

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

黑歷史連環爆　張鮭魚之夢說話了

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

「九妞妞」成員合體！　Apple搶下貝童彤捧花

131萬聘金拿13萬回禮　準新娘怒報警

Apple抽中捧花「醫師男友掏口袋」上台！　全場嗨炸

更多

最夯影音

更多
上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆
哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面