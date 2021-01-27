急需用錢！女會計「拿客戶支票償債」　1年吞公司141萬下場曝

▲在屏東某紙業公司擔任會計的李姓女子，2017年間因缺錢急用，竟利用自己職務之便占用公款。（圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／屏東報導

在屏東某紙業公司擔任會計的李姓女子，2017年8月間因缺錢急用，竟利用自己職務之便，將客戶交付的款項以及公司要繳納勞健保、房屋稅、汽車燃料稅等費用占為己有，前後總計拿走141萬餘元，後來直到公司員工查帳發現短少，事件才曝光；李女則被依業務侵占罪判處有期徒刑1年2月。可上訴。

李女2017年5月起在屏東某紙業公司擔任會計兼出納，不料她才工作滿3個月，就因缺錢急用，偷偷將客戶交付給公司的支票存入自己的銀行帳戶，一年半來占據40張支票，金額總計83萬3571元，且其中5張支票她還直接交給地下錢莊的債主，以償還自身債務。

李女事後竟得寸進尺，2018年5至8月間陸續把公司準備好要繳交的房屋稅款、汽車燃料使用費、勞健保費及要提撥的勞工退休金，全部放入自己口袋，包括先前的支票，李女侵占款項總額高達141萬4447元。整起離譜事件直至該紙業公司員工一日查帳時，發現款項有異，李女犯行才曝光。

法庭上，李女坦承所有犯行；屏東地院審理時認為，李女身為會計本應恪守職務，忠實履行會計業務，但她竟為貪圖自身利益，將收得的現金據為己有，陸續侵占百萬元，且期間長達1年多，行為實在不應該，法官審酌她不以正途獲取所需金錢，造成紙業公司損害嚴重，最後依業務侵占罪判她有期徒刑1年2月，並需繳回所有犯罪所得。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►姊妹檔搭小黃遇狼！運將邊開車邊「摸她私處」：來當我大、小老婆

►請姊姊裝攝影機拍到小王！姊弟聯手抓姦「反遭妻提告」結局曝

►速食店廁所外等友…女遇惡狼！下秒慘遭「壓肩脫褲性侵」