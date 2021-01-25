減重門診月收僅150元！　中醫夫妻被抓包逃漏稅「詐健保百萬」

▲楊玉台、歐乃慈中醫師夫妻涉嫌詐健保又逃漏稅遭檢警搜索約談。（圖／翻攝育揚中醫網站）

記者劉昌松／台北報導

在台北市開設中醫門診的楊玉台、歐乃慈夫妻，涉嫌從2016年起，造假門診收入，其中2019年申報月收入僅150元，但是夫妻倆經營的減重門診，光是自費項目月收就達50萬元，明顯涉嫌逃漏稅，另外又遭檢舉，疑似用假病歷詐健保補助上百萬元，台北地檢署25日指揮刑事局搜索約談這對涉嫌詐欺、違反《稅捐稽徵法》的中醫夫妻。

據了解，育揚中醫診所由楊玉台掛名負責人，全診所只有他和妻子歐乃慈2人輪流看診，打著「突破減重停滯期」，「6周療程6千元」的噱頭，吸引病患加入減重行列，其中歐乃慈除了是執業醫師，還曾擔任健保署審查醫師，熟知違規事項審查內容，也是台北市中醫師公會監事。

檢警獲報，育揚中醫明明是讓病患以自費方式參加減重療程，不可另外申請補助，卻仍以治療「慢性鼻炎」、「睡眠疾患」等不實名義，申請健保補助，有些病患根本沒有看診，卻出現健保卡刷卡紀錄，疑似被用來詐領診察費。

台北地檢署主任檢察官黃珮瑜接獲檢舉後，與健保署合作了解案情，25日指揮刑事局並分2路搜索，並將楊玉台、歐乃慈夫妻約談到案，全案依詐欺、偽造文書等方向偵辦，同時一併清查2人多年來疑似逃漏稅額。

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