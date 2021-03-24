何欣純遭扯王定宇同居風暴聲量增　鄉親勸進戰2022年台中市長

▲民進黨立委何欣純。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委王定宇日前表示，自己在成大念書時曾跟一名台中女立委同住一個屋簷下，引來遭影射的民進黨立委何欣純「說了100個謊還是沒辦法圓那個謊」的回應，事後更傳出王定宇事後不斷以傳訊抱怨「下手太重」。事實上，何欣純在2020年的立委選舉中，不僅拿下全國最高票，更被視為下屆台中市長的大黑馬。

王定宇18日接受廣播專訪澄清同居風波，卻突然自爆自己在成大念書曾跟一名台中女立委同住一個屋簷下，何欣純證實當時是4人合租3房2廳，建議王定宇誠實面對，把之前發生的事情說清楚就好，「說了100個謊還是沒辦法圓那個謊」，卻傳出王定宇事後不斷發送簡訊騷擾。

何欣純日前表示，該講的話都講得很清楚了，呼籲大家多關心民生經濟議題比較重要。不過，當被問及無辜遭牽連又被騷擾是否感到生氣，何欣純則說，「任何一個人、尤其是女性碰到這樣的問題，我想都會生氣吧」。

何欣純也證實，王定宇事後一直有傳訊息，說明他自己個人的意見，「我認為就到此為止，所有事情該說的都說完了」，王定宇如果願意向她道歉，自己當然會接受，但是我希望他能講清楚，「該道歉的不只是對我而已，應該是對很多人他都需要道歉吧」。

▲立法院副院長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）



事實上，目前包括何欣純、立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍等人，都被點名是民進黨內有意角逐下屆台中市長的人選。對於是否成為台中市長的可能候選人之一，蔡其昌日前接受專訪時也坦言「我不會否認」。

何欣純受訪時表示，雖然有鄉親勸進的鼓勵和支持，但現在就是把立委的角色扮演好，認真的問政、跑行程、認真服務才是最重要的。至於未來是否考慮參選台中市長，何欣純則說，民進黨中央會有最好的規劃，自己會全力配合、全力輔選。

何欣純是現任台中市第七選舉區（太平、大里）立委，曾分別擔任兩屆台中縣議員、一任台中市議員，2012年首次代表民進黨參選立委，就以10萬1006票、50.30%的得票率擊敗國民黨立委鄭麗文。

2016年，何欣純再度獲得民進黨提名，以11萬9098票、63.07%的得票率，再度擊敗國民黨台中市議員賴義鍠，順利連任。

2020年，何欣純第三度代表民進黨參選立委，以14萬9538票、63.30%的高得票率，完勝台中廣播總經理莊子富等人，票數及得票率再度刷新紀錄，堪稱全國第一高票的立委。

▼交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）



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