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孕婦染疫早產、產後出血風險增　是否打疫苗？張上淳用國內狀況回答

▲▼指揮中心3/24記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

台灣於22日開打新冠疫苗，首批針對第一優先醫事人員接種，至於孕婦目前則未列入優先接種對象。有國際研究指出，孕婦若不幸染疫，包含早產、剖腹產、妊娠高血壓、產後出血風險要比一般孕婦增加，建議有感染風險，應盡可能接種疫苗。指揮中心專家小組召集人張上淳表示，台灣疫情狀況和歐美不同，主要有風險者在於醫事機構中直接照顧病人、特殊採檢等單位，如果懷孕建議避免派去該單位工作，這樣緩打也沒關係。

台大公衛教授陳秀熙帶領團隊今日於直播中分享國際研究，孕婦若染疫，和一般孕婦相比，剖腹產風險是1.57倍，早產風險3.53倍，妊娠高血壓1.6倍，產後出血風險2倍；另有研究顯示，臨床試驗中意外懷孕的婦女，不論接種輝瑞BNT、莫德納、AZ疫苗，都沒有任何不良反應。

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加拿大婦產科醫學會建議，如果準備懷孕者應完整打過疫苗再懷孕；如果在打第一劑之前就受孕了，建議要把第二劑打完，不需要因為打新冠疫苗而終止妊娠。

指揮中心現行針對孕婦接種新冠疫苗建議，因相關資料仍不足，現階段國內亦未將孕婦列入優先接種對象，但如果本身具有高風險（職業或慢性病），可與醫師討論接種疫苗之效益與風險後，評估是否接種。

張上淳於24日下午記者會中說明，AZ疫苗進入國內時，當時國際建議基本上就是從風險評估、效益評估去考量，如果覺得風險評估安全性資料不足，但得到新冠感染危險性更大，還是會建議注射。

至於國內，比較有風險的狀況是直接照顧病人、特殊採檢單位，但如果懷孕、或者泌乳期的醫事工作人員，會建議避免派去該單位工作，不會有得到新冠病毒感染風險，加上安全資料也不足，就沒有勉強非接種不可。「台灣狀況和歐美不同」，如果後續有更多安全資料出爐，專家小組會在指引給予進一步建議。

陳時中也解釋，不建議使用不等於禁止使用，禁止是科學證據上發現產生不好情況，到達一定程度決定禁止；至於不建議使用，因為藥物、疫苗試驗初期都是針對健康人，取得安全數據之後才會往老年人、小孩進行，孕婦更是屬於敏感族群，初期臨床試驗還沒有做到那個地方，適應症會暫時不建議使用，等後續有相關數據，才會再評估。

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