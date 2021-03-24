全台雨彈轟炸解渴看這波？「這水庫」累積降雨量第一名

▲經濟部水利署在石門、寶二、永和山等水庫啟動人工増雨作業 。（圖／經濟部水利署提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

今（24）日鋒面通過，全台都有降雨機率，其中中部以北、東北部有陣雨，北部和中部山區有較大雨勢發生機率。近期因為中南部水情亮紅燈，水庫蓄水量短缺的問題也相當受到關注，根據經濟部水利署的數據顯示，台中的霧社水庫目前累積雨量有10.5毫米，為全台水庫累積降雨量之冠。

氣象專家吳德榮表示，今（24）日清晨觀測資料顯示，中層短波伴隨厚實雲層正在通過，降水回波很強，但這波短波的主要降水大約只能持續至中午。許多南部網友開心直呼，終於下雨了。不過，吳也提醒，未來一周僅迎風面北海岸、東半部偶有零星少量降雨的機率，背風面幾無降雨，缺水的壓力將持續增大。

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經濟部水利署「全台水庫水情」數據顯示，全台水庫累積降雨量如下：

北區

石門水庫：0.2毫米。（24日10時更新）

寶山第二水庫：1.2毫米。（24日10時更新）

明德水庫：0.2毫米。（24日7時更新）

新山水庫、翡翠水庫、永和山水庫皆為0毫米。

▼2021/03/24北區水庫即時水情。（點圖放大／經濟部水利署提供）



中區

鯉魚潭水庫：0.5毫米。（24日10時更新）

德基水庫：1.5毫米。（24日7時更新）

石岡壩：為1毫米。（24日10時更新）

霧社水庫：10.5毫米。（24日7時更新）

日月潭水庫：為1毫米。（24日7時更新）

湖山水庫：6.4毫米。（24日10時更新）

▼2021/03/24中區水庫即時水情。（點圖放大／經濟部水利署提供）





南區

白河水庫：3.8毫米。（24日8時更新）

烏山頭水庫：3.6毫米。（24日7時更新）

曾文水庫：0.7毫米。（24日10時更新）

南化水庫：0.3毫米。（24日7時更新）

牡丹水庫：0.8毫米。（24日10時更新）

仁義潭水庫、阿公店水庫皆為0毫米。

▼2021/03/24南區水庫即時水情。（點圖放大／經濟部水利署提供）

