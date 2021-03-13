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日月潭「50年大旱」九蛙飛天　水位降10米碼頭恐封閉

▲九蛙疊像。（圖／民眾提供）

▲去年年尾「九蛙疊像」露出7蛙，當時就有民眾擔心是否水情趨緊。（圖／民眾提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

全台水情告急，指標性的日月潭周邊仍無雨水灌入，導致水位持續下探，潭面較過去接近滿水位的748.4公尺，目前已下探接近738.4公尺，落差約10公尺。知名景點「九蛙疊像」因水情嚴峻，離水愈來愈遠，也被戲稱是「九蛙飛天」。

據《自由時報》報導，日月潭風景區管理處表示，近期潭區水位逼近738公尺，潭區4大公有碼頭，已有不少乘船浮排擱淺，玄光、朝霧碼頭各有4座浮排，現已封閉一半，伊達邵碼頭的4座浮排，目前也只剩1座可供上下船，唯獨水社碼頭因地勢較深，4個浮排仍繼續使用。

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不過由於頭引橋持續傾斜，對遊客上下船相當吃力，也潛藏風險，現階段除關注水位變化，隨時調整或延伸浮排外，也會邀集船家研商，甚至不排除封閉碼頭，避免發生危險，但封閉碼頭茲事體大，將會謹慎因應。

另外，知名觀光景點「九蛙疊像」於去年年底，因水位下降出現「九蛙全露」，不過周邊仍都是潭水。但今年久旱不雨的情況令水位大降，九蛙距離潭水愈來愈遠，也因清淤「出土」，水情嚴峻可見一斑。

▼寶二水庫蓄水率只剩11.03%，竹科廠商要求評估鑿井取水的抗旱應變措施。（圖／記者陳凱力攝）

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