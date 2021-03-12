政院加碼投資「移動式水工廠」　調度資源解水荒

▲全台大缺水，各地水庫存量瀕臨見底。圖為翡翠水庫。（圖／記者林振民攝）

記者陳家祥／台北報導

由於去年夏季沒有颱風侵襲台灣，導致全台面臨缺水問題，民生、工業用水都都有存量危機。為了替之後的經濟用水源預作準備，行政院盼加強「移動式供水」，用做工業區緊急供水。政務委員、行政院發言人羅秉成12日表示，行政院長蘇貞昌有意再投入經費，加強移動式供水的「水工廠」，以備不時之需。

由於去年汛期的7、8月沒有颱風侵襲台灣，導致全台水庫缺水，行政院長蘇貞昌去年10月就針對缺水問題「超前部署」，跨部會協商，並決定投入14億推動緊急抗旱4大水源整備及行動方案，提前展開抗旱大作戰。

時序進入3月，中南部旱象仍嚴峻，經濟部日前已開放科學園區鑿井取水。儘管評估水存量可正常供應到5月，但為了超前布署調度經濟水源和緊急供水，行政院有意投入經費，加強移動式供水設備。

行政院長蘇貞昌11日下午前往苗栗的回收水資源中心視察，對於移動式淨水機組印象深刻，讚許淨水機組宛如「移動式水工廠」，應該推廣應用。行政院發言人羅秉成12日表示，若要調度南北用水，移動式就有需要，藉由RO逆滲透系統的貨櫃，可以整組移到中南部，用再生水的方式處理。

羅秉成說，行政院關注水情，蘇揆不時會以電話或臨時召開會議，邀集跨部會官員滾動式討論因應對策。目前由經濟部負責第一線應變與調度，如有困難，蘇貞昌也會協調處理。

▲霧社水庫旱象嚴峻，已經完全見底。（圖／台電提供）