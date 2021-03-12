50年大旱！台灣水庫底下秘密見光　「亞特蘭提斯」奇景一次看

▲多座水庫底下都曾藏著不為人知的祕密。（合成圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

雨都下錯地方了！台灣多處水情拉警報，面臨56年來最大乾旱，根據水利署即時數據顯示，全台21座水庫中，就有9座蓄水率低於2成。正因多座水庫已乾涸見底，所以水庫底下的祕密也被逐一挖出，讓不少人都感到相當新奇。

台灣亞特蘭提斯｜新北－翡翠水庫

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翡翠水庫自民國68年動工、73年開始蓄水，許多人都不知道，水庫底下藏了一個沉睡35年的祕密，只有老前輩才曾親眼見過。

「碧山國小」民國72年因人數不足，變成龜山國小碧山分班，自從翡翠水庫開始集水後，該校改在水庫上游租屋當教室，學生每天都必須搭交通船來上課。事實上，原校址在75年就已沉入水底，一直到了80年，因全校只剩2人，才正式廢校走入歷史，成了台版「亞特蘭提斯」。

碧山國小舊址曾在91年大旱時露出水面，不少村民都趁機趕去回憶；不過隨著蓄水量再次爬升，碧山國小至今都沒有再次露出水面。

▲碧山國小舊址曾浮出水面。（圖／台北翡翠水庫管理局提供）

羅馬競技場｜苗栗－永和山水庫

永和山水庫的水面下隱藏著一座「水下土地公廟」，在水情正常之時，「水下土地公」應該安穩躲在水底下；但隨著近來水情持續拉緊報，「水下土地公」也被逼著探出頭，直到完全浮出水面。

頭份市民林桔春說，這座水下神殿僅有空的土地公廟並無神尊，以前只能遠遠的看，沒辦法靠近，但是今年乾旱嚴重，幾乎整個底都看得到，甚至還能走到裡面。

此外，「水下土地公」附近還有宛如「羅馬競技場」的岩壁、石柱，就像是台版「水庫競技場」。

▲苗栗水庫乾到見底 台版「水庫羅馬競技場」意外曝光。（圖／林桔春提供）

非洲大草原｜苗栗－鯉魚潭水庫

鯉魚潭水庫自民國74年動工、81年完工，是一座離槽水庫，主要供應苗栗縣和台中市的各種用水，為苗栗縣境內最大的水庫。

隨著苗栗水情亮紅燈，鯉魚潭水庫的集水區變得相當乾旱，山坡裸露，還開始長出草，庫底已經變成一片草原，更誇張的是，舊台3線上的舊土地公廟、蓄水前遺跡，全都重見天日。

▲鯉魚潭水庫出現了「庫底草原」，影響整個大台中的民生用水。（圖／記者黃孟珍翻攝）

水底枯林｜台中和平－德基水庫

德基水庫自民國58年動工、63年完工，為台灣最高壩，列為世界十大高壩之一，是中部最大者。

根據水利署統計，德基水庫蓄水量創47年以來新低，蓄水量僅剩9.1%，出現了罕見的水底枯林，吸引不少民眾都到橫公路上遠眺水壩奇景。平日藏在水底下的峽谷枯林顯露，宛如水墨畫的「殘山勝水」。

▲德基水庫驚現「水底枯林」！（圖／小草工作室授權提供）

新娘的白紗｜南投仁愛－霧社水庫

中南部水情拉警報，南投霧社水庫9日蓄水率跌破10%，底部幾乎已經全部露出，雜草叢生，乾到龜裂。不過，由於地面遠看其實相當平坦，所以倒也和新娘的白紗有幾分相似。

從霧社水庫的最新照片可以發現，地面已經乾涸見底，滿地都是泥，旱象相當嚴峻，甚至還有人戲稱，現在已經可以走進水庫裡散步。

▲霧社水庫底部已經乾到可以散步。（圖／民眾提供）

星際大戰的蟲洞｜嘉義－曾文水庫

由於去年都沒有颱風，導致降水量不足、水情告急，因此位在大埔鄉湖濱公園下方的水庫底居然出現了幾十個坑洞，比較小的直徑1公尺、寬3公尺，深度約50公分至2公尺不等。

大埔湖濱公園和情人公園水庫底部的坑洞大小不一，彼此距離近的不到5公尺，遠的相距幾十公尺，呈現不規則排列。由於景象實在太新奇，所以還有遊客打趣的說，那就像是星際大戰電影裡面的「蟲洞」。

南區水資源局表示，相關坑洞都是清淤採用水運圓型抓斗清淤留下的痕跡，隨著水庫水位降低才逐一曝光。

▼曾文水庫底部出現許多坑洞。（圖／記者翁伊森翻攝）