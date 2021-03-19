永和山水庫見底　隱身40年永安橋重見天日‧‧‧網：驚艷但更害怕

▲因旱象持續，原本淹沒永和山水庫底的永安橋，40年後竟也重見天日，讓民眾大飽眼福外，但更憂心水情。（圖／歐小倫提供，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

由於旱象持續嚴峻，位於苗栗縣的3座水庫水位目前均創下歷史新低，永和山水庫蓄水率更跌破1成、剩9.54%；原本淹沒水庫底的永安橋，竟在40年後重見天日。網友感嘆「有驚艷的感覺，但更害怕乾旱的來臨。」

根據經濟部水利署公布的水情資料，19日永和山水庫蓄水率僅剩9.54%、有效蓄水量286.25萬立方公尺，明德水庫蓄水率10.6%、有效蓄水量122.95萬立方公尺，鯉魚潭水庫蓄水率12.76%、有效蓄水量1460.3萬立方公尺。

其中已跌破1成蓄水率的永和山水庫最為嚴峻；長期記錄水情在地攝影師林桔春，將永安橋露出水面的現況PO上臉書，網友感嘆「看到這相片，有驚艷的感覺，但更害怕乾旱的來臨。」

苗栗縣政府強調，水情已是橙燈、全天減壓供水，隨時可能會被列為水情紅色地區，縣府依自來水供水管線規劃，分甲區竹南頭份系統及明德場供水及乙區鯉魚潭系統，於分區供水期間提供6處緊急、醫療用水載水點，及46處民生用水臨時供水站，布設以管線未端、高地區為原則。

縣府指出，水利署已於後龍鎮大山里設置砂濾級淨水設備，每日可提供民生用水1500噸，竹南頭份水資源回收中心設置RO級淨水設備產水每日1500噸，可供工業冷卻水及生活次級用水使用。

此外，縣內營運中之4處水資源回收中心（苗栗地區、竹南頭份地區、明德水庫特定區北岸及明德水庫特定區南岸）皆設有回收水再利用設施，每日約2800噸可提供民眾、公司行號及政府機關使用，但回收水使用應避免與人體有直接接觸，有需求者可向各水資源回收中心申請。

現切美福肉品、招牌牛肉麵通通有

►6短裙長腿妹隱身蛋糕店做壞事！武裝特警持盾牌破門強攻抓人