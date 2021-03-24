蔡英文擬當大港開唱神秘嘉賓　國民黨團酸：F5E失事有心情跑趴？

▲國民黨曝光民進黨高雄市黨部活動通告。（圖／翻攝國民黨立法院黨團臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨立院黨團23日於臉書曝光一張民進黨高雄市黨部的活動通知，內容提到總統蔡英文將出席2021年復辦的「大港開唱」，但因國安因素要求大家協助保密。對此，國民黨團就質疑，高雄市府花公帑為少數政治人物辦造勢，還要求保密只為給年青人驚喜，然而F-5E失事報告都還沒看到，「總統怎麼有心情去跑趴？」

國民黨團指出，大港開唱是國內少數高度政治化的演唱會，也是由民進黨拿了公帑超過五千萬打造出來的高雄次文化，這次高雄市黨部發通告要黨公職報名，還要求保密蔡英文出席的橋段給年青人驚喜，因此反問市長陳其邁，「今年的活動高雄市政府是否有補助？如果有為什麼變成是民進黨少數政治人物造勢的場合？」

國民黨團批評，陳其邁有空帶領黨公職參加大港開唱，沒空管好治安？慶記之都還猶言在耳。高雄所謂的光復後「空污改善了沒？」、「工安意外暴增沒人管？」難道市長只想蹭網路聲量討好年青人，想跟上「鮭魚之亂」，刷一波存在感，難怪施政滿意度「全國倒數第二」不意外！

國民黨團也向蔡英文喊話，半年內三位年輕飛官接連發生悲劇，二位不幸喪生，還有一名飛官下落不明，「去年F-5E失事的飛安報告至今還沒有看到，你不追究？總統怎麼還有心情去跑趴？」

▼總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



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