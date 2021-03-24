　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文擬當大港開唱神秘嘉賓　國民黨團酸：F5E失事有心情跑趴？

▲▼國民黨曝光民進黨高雄市黨部活動通告。（圖／翻攝國民黨立法院黨團臉書）

▲國民黨曝光民進黨高雄市黨部活動通告。（圖／翻攝國民黨立法院黨團臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨立院黨團23日於臉書曝光一張民進黨高雄市黨部的活動通知，內容提到總統蔡英文將出席2021年復辦的「大港開唱」，但因國安因素要求大家協助保密。對此，國民黨團就質疑，高雄市府花公帑為少數政治人物辦造勢，還要求保密只為給年青人驚喜，然而F-5E失事報告都還沒看到，「總統怎麼有心情去跑趴？」

國民黨團指出，大港開唱是國內少數高度政治化的演唱會，也是由民進黨拿了公帑超過五千萬打造出來的高雄次文化，這次高雄市黨部發通告要黨公職報名，還要求保密蔡英文出席的橋段給年青人驚喜，因此反問市長陳其邁，「今年的活動高雄市政府是否有補助？如果有為什麼變成是民進黨少數政治人物造勢的場合？」

國民黨團批評，陳其邁有空帶領黨公職參加大港開唱，沒空管好治安？慶記之都還猶言在耳。高雄所謂的光復後「空污改善了沒？」、「工安意外暴增沒人管？」難道市長只想蹭網路聲量討好年青人，想跟上「鮭魚之亂」，刷一波存在感，難怪施政滿意度「全國倒數第二」不意外！

國民黨團也向蔡英文喊話，半年內三位年輕飛官接連發生悲劇，二位不幸喪生，還有一名飛官下落不明，「去年F-5E失事的飛安報告至今還沒有看到，你不追究？總統怎麼還有心情去跑趴？」

▼總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文出席「三軍總醫院松山分院航空醫學大樓開工動土典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

其他人也看了這些新聞...

2架F-5E擦撞釀1死1失蹤　空軍司令部：懇請國人祈福集氣
2架F-5E調整隊形擦撞　空軍：1彈射椅彈出、無線電未呼叫
羅尚樺、潘穎諄總飛行時數曝光：分別有404hr30m、601hr35m

更多熱門新聞...

2架失事F-5E機務情況曝光　109年6月、12月分別完成週檢
F-5E再出事！羅尚樺殉職　朱冠甍母曾痛哭：希望兒子是最後一個
F5E一次掉2架！國軍6年釀13起重大意外　飛機失事8筆、2戰車翻車

振興一下我們的美麗

ET快訊
命理師爆福原愛「性慾強」遇喜歡的人會堅持！ 日本人：她這次不
快訊／英特爾砸200億美元蓋廠　台積電摜破季線驚見570字頭
張忠謀退休前神布局！台積電成功孵造小金雞　首次賣股就獲利7倍
快訊／長榮貨輪卡在蘇伊士運河！　雙向交通大堵塞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

外交部實施外配結婚依親面談專案　助2400對新人完成結婚手續

大陸用疫苗利誘巴拉圭與台斷交　吳釗燮嗆：中國疫苗還沒通過認證

F5E失事折損3飛官　孫大千：他們因政客無能和官僚怠惰而犧牲

蔡英文擬當大港開唱神秘嘉賓　國民黨團酸：F5E失事有心情跑趴？

台中捷運通車　盧秀燕：我要讓沒完工的完工、沒開工的開工

盧秀燕3招改善台中空汙　生煤減少368萬噸、電動公車全國第一　

「台灣盼6月前大規模接種疫苗」　陳建仁：冬天有望開放鄰國旅行

正妹議員轟國民黨「想讓台灣買不到疫苗」　洩漏合約會讓採購破局

王世堅點出空軍3大問題　籲趕緊全面檢查維修F-5E

美議員提案將台灣納入「北約＋」　外交部：展現高度重視我方安全

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

新手駕駛快學！靠雨刷判斷車距 對齊保桿=2.8m、行李箱＝1.1m

男孩聽爸喊「臭小子」秒崩潰！ 媽媽暖心解釋：是充滿愛的意思

外交部實施外配結婚依親面談專案　助2400對新人完成結婚手續

大陸用疫苗利誘巴拉圭與台斷交　吳釗燮嗆：中國疫苗還沒通過認證

F5E失事折損3飛官　孫大千：他們因政客無能和官僚怠惰而犧牲

蔡英文擬當大港開唱神秘嘉賓　國民黨團酸：F5E失事有心情跑趴？

台中捷運通車　盧秀燕：我要讓沒完工的完工、沒開工的開工

盧秀燕3招改善台中空汙　生煤減少368萬噸、電動公車全國第一　

「台灣盼6月前大規模接種疫苗」　陳建仁：冬天有望開放鄰國旅行

正妹議員轟國民黨「想讓台灣買不到疫苗」　洩漏合約會讓採購破局

王世堅點出空軍3大問題　籲趕緊全面檢查維修F-5E

美議員提案將台灣納入「北約＋」　外交部：展現高度重視我方安全

「雙向塞船」畫面曝光！長榮貨輪卡蘇伊士運河　船長們超崩潰

LINE提高資安層級！　加速推動用戶資料轉移至日本

外交部實施外配結婚依親面談專案　助2400對新人完成結婚手續

三星堆「外星人」後代被發現？　DNA報告解密

水庫解渴「中部本周進帳千噸水」　是否分區限水今日開會決議

台南「胖瘦娃娃機雙盜」！剪鎖頭3分鐘撈6萬　10多家店受害

岳父母怪寵壞老婆　人夫曝「上路5分鐘」後果：我要保護電線桿

HELLO KITTY「變身小郵差」第2波聯名商品搶先看　3新品明開賣

大谷翔平走向更全能之路　打首棒增加盜壘嘗試

PK打敗蕭敬騰！楊宗緯曾破紀錄「最快登上小巨蛋」　破億近況曝光

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

政治熱門新聞

許淑華轟國民黨「疫苗調閱」扯台灣後腿

陳建仁：台灣盼6月前大規模接種疫苗

台中捷運通車　盧秀燕：我要讓沒完工的完工、沒開工的開工

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

疫苗買貴反悔來不及　李貴敏：合約簽得喪權辱國？

蘇貞昌被質疑「打假針」　媒體人曝真相

王世堅點出空軍3大問題

F-5E意外歸咎在野　藍批綠「低估人民智商」

挨批動用側翼轉移焦點　民進黨：為空軍打氣很難？

F5E失事折損3飛官　孫大千：他們因政客無能和官僚怠惰而犧牲

貪官「一家六口」寄生！　嘉義市政府回應了

蔡英文擬當大港開唱神秘嘉賓　國民黨團酸：總統怎麼有心情跑趴？

盧秀燕3招改善台中空汙　生煤減少368萬噸、電動公車全國第一　　

全出貨！4元衛生紙、6元蛋塔10萬筆訂單　蝦皮埋單

更多熱門

相關新聞

朱選黨魁將明朗？鍾小平曝「4人」勸進

朱選黨魁將明朗？鍾小平曝「4人」勸進

國民黨主席將在7月改選，除了現任主席江啟臣表態爭取連任，前新北市長朱立倫、前高雄市長韓國瑜等人的動向也備受討論及關注。台北市議員鍾小平23日在ETtoday《雲端最前線》節目中直言，「朱立倫一定會選，我認為他大概4月比較明朗」，並透露有4位要角積極勸進朱，包含前台東縣長吳俊立、前雲林縣長張榮味、屏東縣議長周典論及花蓮無黨籍立委傅崐萁。

F-5E意外歸咎在野　藍批綠「低估人民智商」

F-5E意外歸咎在野　藍批綠「低估人民智商」

疫苗有重要機密？　楊志良批蔡英文無能

疫苗有重要機密？　楊志良批蔡英文無能

2021智慧城市展登場　蔡英文拋2勉勵

2021智慧城市展登場　蔡英文拋2勉勵

總統出席「國民法官模擬庭」　為司法掀新頁

總統出席「國民法官模擬庭」　為司法掀新頁

關鍵字：

蔡英文大港開唱國民黨

讀者迴響

熱門新聞

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

福原愛「1通視訊電話」鐵了心不回頭！

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

詹惟中被爆「退養浪貓」！　回應了

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

健美猛男臥推220KG！3秒後胸肌撕裂影片曝

「二壘妹」開球爆紅　少女近況辣照曝光

強回波通過！今全台中獎雨最多時間曝　南部終於下了

30歲月薪50K！「無房車、女友」很失敗　網看存款：及格

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！

礁溪生魚片10片280元！驚吃鮭魚冰沙

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面