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蔡英文出席國民法官模擬庭　旁聽「家暴男殺妻免死案」檢辯陳述

▲▼總統蔡英文蒞臨士林地方法院110年第1場國民法官模擬法庭。（圖／記者黃宥寧攝）

▲總統蔡英文下午1時25分蒞臨士林地方法院110年第1場國民法官模擬法庭。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

去年立法院三讀通過國民法官法，可以說是我國司法史上邁出重大改革的一步，未來重大刑事案件的訴訟制度，將不再像以往只能由職業法官審理判決。總統蔡英文曾表示，「讓審判更公開透明、更公平正義，也更能反映人民的感情與期待」，蔡英文及司法院長許宗力23日也到士林地院旁聽第一場次模擬法庭，參與國民法官模擬法庭的開審程序。

23日下午1時25分，蔡英文蒞臨士林地院第一法庭旁聽檢察官、辯護人的「開審陳述」，由檢察官及辯護人分別說明他們對案件事實的主張，以及有哪些證據可以證明他們所主張事實為真；此外，司法院長許宗力、副院長蔡炯燉、祕書長林輝煌、台灣高等法院院長李彥文、刑事廳廳長彭幸鳴、法務部長蔡清祥、台北律師公會理事長尤伯祥等人，也陸續到達現場參與。

士林地院從3月23日上午起連續3天，進行110年度第1場國民法官模擬法庭的演練。該次模擬法庭從國民法官複選名冊中隨機抽選120位候選國民法官，共有46位候選國民法官到庭參與國民法官的選任。

此次檢方挑選的模擬案例，則是發生在2016年3月10日家暴男施信誠，持槍闖入前妻寵物店內，以「行刑式」朝她的額頭開槍，前妻送醫急救後仍宣告不治。他事後南下躲了5天後，由家人陪同投案，原本哭著道歉，被依殺人罪起訴，到了羈押庭上，卻又突然嗆法官「反正你也不敢判我死刑！」。2017年經最高法院宣判，施信誠果真逃過一死，無期徒刑定讞。

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