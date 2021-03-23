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影／朱立倫選黨魁將明朗？鍾小平曝：這「4人」勸進他

新聞節目中心／綜合報導

國民黨主席將在7月改選，除了現任主席江啟臣表態爭取連任，前新北市長朱立倫、前高雄市長韓國瑜等人的動向也備受討論及關注。台北市議員鍾小平23日在ETtoday《雲端最前線》節目中直言，「朱立倫一定會選，我認為他大概4月比較明朗」，並透露有4位要角積極勸進朱，包含前台東縣長吳俊立、前雲林縣長張榮味、屏東縣議長周典論及花蓮無黨籍立委傅崐萁。

▲▼鍾小平,單厚之。（圖／翻攝雲端最前線）

對於韓國瑜是否會參戰黨主席，鍾小平分析，先前韓國瑜不選、讓中廣董事長趙少康選，這沒有問題，可是當趙少康不選後，韓國瑜又來選，「這就是不食嗟來食」，這是攸關選舉的態度。他進一步說，如今每個人都有被勸進、勸退，而勸進趙少康的人，就是一些退休的中常委及相關幕僚，屬於比較沒有實力的。

鍾小平接著說，如今朱立倫則跑去台東找前縣長黃健庭、吳俊立及現任縣長饒慶鈴，美其名叫「公益之旅」，事實上也是談國民黨的前途，「也不要騙人，也就是主席的熱身」。他斷言，朱立倫一定會選，「我認為他大概4月比較明朗」。  

鍾小平並透露，有4個「要角」勸進朱立倫，首先是實力非常雄厚的吳俊立，還有張榮味、周典論及傅崐萁，「這三、四位比較積極」；至於為什麼要勸進朱，也都是為了自我、為了黨，「因為朱立倫叫『正常倫』，當選後我們是平盤往上走」，反之若韓國瑜當主席，身為一名縣市長，尤其是身處邊緣、綠大於藍的縣市，以及積極想搶回的台北市，「你覺得誰當主席，比較好選？」

▲▼鍾小平,單厚之。（圖／翻攝雲端最前線）

資深媒體人單厚之則反駁，國民黨現在的狀況是沒有一個厲害的人，朱立倫也不用講說多少人支持他，「講白了一個大咖都沒有」，而若是循國民黨這種縣市議長系統，事實上就是「釘樁」，一層一層綁下去，「你朱立倫準備拿多少錢出來綁？朱立倫真的綁得贏廖了以嗎？大概一半一半啦！」

談及近期陸續傳出韓趙結盟、韓朱結盟，單厚之指出，朱立倫及江啟臣都有一個問題，就是黨內對他們的信賴度都不好，所以每個人跟他們結盟都怕怕的；不過，這幾位仍一直在「串」，原本是趙、韓，如今又說江啟臣去串韓，甚至朱立倫也去串，「大家都在串來串去，但我覺得最後都不成」。

他解釋，這是一個弱勢選舉的格局，就像上回黨魁選舉的江啟臣、郝龍斌一樣，看起來都不是一個能夠壓制住場面的領導人，「所以大家就靠換票，這是一個弱勢選舉的格局」。

《雲端最前線第998集完整節目FB》

《雲端最前線第998集完整節目Youtube》

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