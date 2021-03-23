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2021智慧城市展登場　蔡英文2勉勵：重視跨領域協作、強化資安防護

記者袁茵／台北報導

2021智慧城市展於23日登場，總統蔡英文致詞時提到，台灣距離「數位國家，智慧島嶼」願景越來越近，包括5G、各地產業聚落及試驗場域的發展，以及各縣市智慧城市的應用成果，而她也帶來2項勉勵，期勉各界重視公私部門的跨領域協作，積極強化資安防護，才能讓台灣的智慧城市應用，既先進又安全，並成為全世界民主國家的典範。

▲▼蔡英文、柯文哲、鄭文燦、陳其邁出席2021智慧城市展開幕暨頒獎典禮。（圖／記者呂佳賢剛攝）

▲蔡英文、柯文哲、鄭文燦、陳其邁出席2021智慧城市展開幕暨頒獎典禮。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

蔡英文於23日參加2021智慧城市展，入場時由3位主辦單位縣市台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁親自迎接，入場後左側坐著鄭文燦、陳其邁，右手邊則是台北市電腦公會理事長彭双浪、柯文哲、交通部長林佳龍以及新竹市長林智堅。

蔡英文致詞時表示，這幾年台灣智慧城市展逐漸發展成亞洲重要會展，不同國家來到這裡交流智慧科技、討論城市治理，有許多國家對台灣產業界的能量感到驚艷，也希望有更多合作機會。

▲▼蔡英文、柯文哲、鄭文燦、陳其邁出席2021智慧城市展開幕暨頒獎典禮。（圖／記者呂佳賢剛攝）

蔡英文指出，台灣正在迎向5G時代，前瞻預算中針對5G發展預算達到490億元，他們會加速、加量推動數位基礎建設的佈建；現在台灣各縣市都能看到智慧城市的運用成果，例如智慧防災領域、智慧救護系統等，讓消防或醫護人員在出勤時能隨時掌握報案資訊，以及醫院病床等資訊，再搭配消防救援車輛優先號誌，就能讓救護的派遣更精準，把握黃金時間，守護民眾生命財產安全。

蔡英文表示，智慧城市確實改變了城市治理，也創造出新的商機，迎接後疫情時代，面對AIOT應用更加普及的趨勢，她對台灣企業技術能力、創新能量很有信心。

蔡英文說，她有2項勉勵要送給各級政府同仁，第一要重視公司部門的跨領域協作，因為城市智慧應用創新往往牽涉到政府各部門，以及政府跟民間跨單位、跨領域合作，而跳脫出本位主義，充分溝通協調是推動智慧城市的關鍵；第二，資安就是國安，要重視智慧城市應用中的資安防護，特別是透過物聯網取得大量數據，往往涉及個資，也容易成為駭客攻擊目標，請政府跟業界夥伴積極強化資安技術，讓台灣智慧城市應用暨先進又安全，成為全球民主國家的典範。

蔡英文強調，透過重視協作、重視資安，可以更充分發揮台灣技術實力，讓智慧城市各項應用從短期的試驗性質亮點，持續發展成長期可運作機制，也期待疫情過後的加速發展時刻，智慧城市展能將這幾年累積的能量協助產業，把解決方案整合輸出到更多國家，特別是鄰近的新南向國家。

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