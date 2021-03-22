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空軍花6億換新彈射椅　參謀長嘆：來不及進行F-5E就發生不幸

▲▼空軍F-5系列戰鬥機,RF-5E。（圖／ETtoday資料照）

▲空軍F-5系列戰鬥機。（圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

空軍七聯隊2架F-5E於22日下午3時許在屏東外海疑似擦撞，飛官羅尚樺中尉送醫不治殉職，潘穎諄上尉仍失聯。對於服役逾40年的戰機是否更新彈射椅，空軍參謀長黃志偉晚間表示，最快年底或明年就有新的彈射椅交貨，很遺憾的是，還來不及開始進行這個步驟，就發生今天不幸的事件。

黃志偉表示，去年就把相關需求和預算計畫報到國防部，也找到可以不需要做修改，就可以裝在F-5的先進彈射椅，目前進度是國防部已經核准相關計畫，希望這個月就能把所有計畫完成。

▲▼飛官羅尚樺,F-5E戰鬥機。（圖／翻攝臉書）

▲剛新婚的飛官羅尚樺殉職。（圖／翻攝臉書）

黃志瑋進一步指出，彈射座椅的廠商已經到台東基地針對F-5進行現場勘查，順利的話，希望今年年底或明年，就有新的彈射椅交貨，很遺憾的是，還來不及開始進行這個步驟，就發生今天不幸的事件。

▲▼國軍F-5E戰鬥機屏東墜海！兩飛官羅尚樺上尉(左)、潘穎諄上尉(右)。（圖／翻攝當事人臉書）

▲羅尚樺上尉(左)、潘穎諄上尉(右)。（圖／翻攝當事人臉書）

另外，空軍後勤處長林志宏也表示，空軍規劃採用世界最先進的馬丁貝克公司（Martin-Baker Aircraft Co. Ltd.）產品「Mk16」彈射椅，相關預算還在評估當中，目前F-5有汰除規劃，會將新的彈射椅放在F-5上面，後續會進行妥善運用在其他飛機種上面。

至於汰換彈射椅的預算部分，黃志偉補充表示，金額約新台幣6億元，詳細數字要在廠商進一步現勘計算完畢之後，才有精確評估。

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