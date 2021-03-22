F-5E失事國防部急開會　家屬崩潰直播留言：還我姪子

▲F-5E戰機22日在台東外海失事。（圖／國搜中心提供）



記者柯振中／綜合報導

台東空軍志航基地22日下午發生失事意外，2架F-5E戰機執行戰術訓練時，在屏東外海1.4浬處失事，導致中尉飛官羅尚樺殉職、上尉飛官潘穎諄失聯。國防部召開記者會說明時，《ETtoday新聞雲》全程轉播，當時就有疑似羅尚樺的家屬留言「還我姪子尚樺來」，看得出失去家人的心痛。

國防部22日證實，4架空軍F-5E戰機下午2點30分從志航基地起飛，執行飛行任務，其中2架F-5E戰機疑似發生擦撞，3點06分在屏東外海1.4海浬處墜海。

搜救人員緊急出發，找到中尉飛官羅尚樺，上尉飛官潘穎諄下落不明。遺憾的是，羅尚樺被送往醫院搶救，依然不幸殉職。

▼針對F-5E失事，國防部舉行記者會。（圖／ETtoday攝影中心）



國防部緊急召開記者會，《ETtoday新聞雲》全程直播。直播過程中，有名疑似羅尚樺家屬的女子留言，「還我姪子尚樺來」、「枉顧飛官人命」、「飛機一再出事還要飛官一直去飛」，顯見情緒相當激動。

事件發生後，該名女子也張貼了貼文，「可以還我一個健康的飛官嗎？尚樺哥哥，我不要這樣」，能清楚感受到女子心裡的哀戚。

女子在留言區補充，她非常愛家人，每個生命誕生，她都陪伴著成長，「我真的很愛你們…所以我捨不得…捨不得尚樺哥哥。」

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