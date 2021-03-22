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張惇涵：蘇貞昌、陳時中被質疑「打假針」　政治操作真的大可不必

▲▼總統府發言人張惇涵表示，總統將配合防疫，支持國產疫苗。（圖／張惇涵臉書）

▲總統府發言人張惇涵表示，總統將配合防疫，支持國產疫苗。（圖／張惇涵臉書）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中22日一起赴台大醫院接種新冠肺炎AZ疫苗，但由於並未公開給媒體現場拍攝，遭質疑「打假針」。對此，總統府發言人張惇涵在臉書表示，「先打也可以講、不先打也可以講，甚至打了也可以講，我覺得這種政治操作真的大可不必了！」

蘇貞昌跟陳時中為了讓國人放心，率先在上午7點40分抵達台大醫院，施打新冠肺炎疫苗，被視為是「全台第一針」。不過，因為防疫考量，加上減少給醫院防疫負擔，施打過程都由團隊拍攝後公布給媒體，但仍被質疑「打假針」。

對此，蘇貞昌跟陳時中在施打完畢之後，都公佈施打的現場畫面，破除外界「打假針」的疑慮。對此，張惇涵稍早也透過臉書表示，「先打也可以講、不先打也可以講，甚至打了也可以講，我覺得，這種政治操作真的大可不必了！」

張惇涵表示，過去一年多以來，團結一致跟公開透明都是「台灣模式」成功的關鍵原因，落實指引、正向防疫，持續守住台灣的防疫成果，持續讓台灣如常生活，才是最重要的事。

對於這次蘇貞昌帶頭接種疫苗，張惇涵表示，這是以實際行動印證蘇貞昌所說「疫苗不夠我不搶，沒人敢打我率先」，相信蘇貞昌跟陳時中率先施打，大家可以對疫苗有信心。

對於陳時中建議蔡英文施打「國產疫苗」，張惇涵表示，蔡英文、賴清德都會遵照醫療團隊及中央流行疫情指揮中心的專業判斷，配合對整體防疫工作有正面助益的措施。

張惇涵表示，蔡英文及賴清德都會全力配合，一旦國產疫苗研發成功，他們當然願意以實際行動支持「國產疫苗」，讓國人及國際對「Made in Taiwan」的疫苗能安心、有信心。

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