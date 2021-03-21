　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女三寶下橋「鬼之迴轉」　19歲騎士慘撞倒地骨折痛苦掙扎

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市21日下午發生一起汽、機車碰撞車禍，一名女駕駛開車行經內環路橋於橋下圖方便直接在雙黃線上迴轉，遭後方下橋的林姓騎士閃避不及直接撞上，撞擊力道猛烈，騎士、安全帽彈飛數公尺，遭附近住家監視器拍下，騎士倒地後痛苦掙扎，汽車駕駛下車嚇得跳腳，撥打119通報叫護車。

▲機車騎士撞上違規迴轉車輛，林姓機車騎士、安全帽彈飛數公尺，身受重傷倒地大力揮舞手腳掙扎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲女駕駛開車行經內環路橋於橋下圖方便直接迴轉，遭後方下橋林姓騎士閃避不及直接撞上，撞擊力道猛烈彈飛空中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市內環路21日下午約2點58分，發生一起汽車、機車碰撞事故，碰撞發生巨大聲響附近民眾嚇一大跳紛紛外出查看，據了解，一名女士駕駛自小客車從內環路下橋，疑似貪圖方便，直接在雙黃線迴轉往橋下民生路方向行駛，未料造成後方機車騎士林男（19歲）閃避不及，撞上車頭，撞擊力道強大，機車騎士、安全帽彈飛數公尺。

附近民眾聽聞巨響外出查看，林男明顯右肩及大腿開放性骨折，重傷倒地哀號掙扎，女駕駛下車查看後嚇得急跳腳，衝回車上拿行動電話通報叫護車。雲林縣消防局獲報後派遣救護員、車到場，傷者意識清醒，緊急送往台大醫院雲林分院治療。

▲機車騎士撞上違規迴轉車輛，林姓機車騎士、安全帽彈飛數公尺，身受重傷倒地大力揮舞手腳掙扎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林姓機車騎士撞上違規迴轉車輛，騎士、安全帽彈飛數公尺，身受重傷倒地大力揮舞手腳掙扎，汽車女駕駛急奔上車拿手機撥打119。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

►Her今天推出「資生堂安耐曬金鑽高效防

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►快訊／雲林小學疑似群聚感染　上百學童中鏢！緊急停課一天

►顧著看導航闖平交道...火車來了「打橫撞護欄」！雲林母女嚇破膽

►鮭魚們先別急著改名！來雲林這裡　「整尾大鮭魚」送你吃到爽

►鮭魚之亂跟風雲林+1　名字有「武、正」免費領鮭魚片！

 

ET快訊
日本人反應看出「壽司郎等級」　網大驚點破：真的廉價

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南深夜猛烈大火！墓地雜草全面燃燒　緊急搶救中

女三寶下橋「鬼之迴轉」　19歲騎士慘撞倒地骨折痛苦掙扎

快訊／國道追車畫面曝光！27歲男「撞破護欄」1人被甩出車外

快訊／新北「家庭旅遊」遊覽車車禍！男騎士噴飛無呼吸心跳

天道盟會長父公祭！「600黑衣人」震撼送行　抓到3名通緝犯

快訊／飛機杯董座衝高嘉瑜服務處「汽油淋身」　檢裁定不起訴

護理師爬金龍山！遭2男「束帶綁手」捆樹上…慘拿童軍繩下山求救

富爸爸拒絕出資買房！台北女氣炸「抓媽媽撞牆」　原子筆刺破頭皮

父玩期貨、股票輸好幾棟房「又貸800萬」　兒暴怒掐他領口：還錢

獨／高雄加油站廁所旁設「吸菸區」　直擊員工休息邊抽邊滑手機

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

福原愛仍稱江宏傑「丈夫」　2聲明見「相同關鍵」...網：真的回不去了

若台灣戰爭...邱國正含淚交代兒「在家等或去戰場找你老爸屍體」

荒唐！中山區尿尿哥「電梯裡解放」　睡管理室當家...誇張行徑全家崩潰

作賊喊捉賊？逃票女控站務員扯髮　畫面曝反打臉！北捷怒罰7500元

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

男友端蛋糕首次幫女友媽慶生　下秒手軟向前砸網笑：毀了XD

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

快訊／台南深夜猛烈大火！墓地雜草全面燃燒　緊急搶救中

女三寶下橋「鬼之迴轉」　19歲騎士慘撞倒地骨折痛苦掙扎

快訊／國道追車畫面曝光！27歲男「撞破護欄」1人被甩出車外

快訊／新北「家庭旅遊」遊覽車車禍！男騎士噴飛無呼吸心跳

天道盟會長父公祭！「600黑衣人」震撼送行　抓到3名通緝犯

快訊／飛機杯董座衝高嘉瑜服務處「汽油淋身」　檢裁定不起訴

護理師爬金龍山！遭2男「束帶綁手」捆樹上…慘拿童軍繩下山求救

富爸爸拒絕出資買房！台北女氣炸「抓媽媽撞牆」　原子筆刺破頭皮

父玩期貨、股票輸好幾棟房「又貸800萬」　兒暴怒掐他領口：還錢

獨／高雄加油站廁所旁設「吸菸區」　直擊員工休息邊抽邊滑手機

曾經交往男神吳彥祖！　42歲混血女星近況曝光…真實模樣網看傻

格鬥女神秀「豪乳」抽原味內衣　開收費網站放送更多私密辣照

「海神」15天前衝邊坡！國道同地點2起巧合　男載3人再撞

財經網美學刀槍護國「網瘋報名」　海龍蛙兵出面招生…下場超尷尬

小小世界盃回饋列車台東站有亮點　前中職球星王信民帶女兒參賽

冷氣團發威「狂暴降溫」剩10°C一夜發白！一張圖看一周3變雨彈後援

炫富無極限！梅威瑟練拳下超狂「美鈔雨」　對戰網紅爽賺近30億

鳳梨遇上薔薔也崩潰！直播尷尬脫衣「被搞到好熱」　網瘋求在一起

首批AZ疫苗「57專責醫院」今起開打　蘇貞昌、陳時中打全台第一針

每天聊、秒回也別輕易暈船！「6種訊息」才能看出他是否喜歡你

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

社會熱門新聞

台南深夜大火　墓地雜草全面燃燒

快訊／國道追車畫面曝光！27歲男「撞破護欄」1人被甩出車外

快訊／新北遊覽車車禍！男騎士噴飛無呼吸心跳送醫

警口誤「直行車應讓轉彎車」　死者父：誤導大眾

父投資輸好幾棟房「又貸800萬」　兒暴怒掐他領口

富爸爸拒出資買房！台北女刺破媽媽頭皮

女童騎腳踏車遭輾撞！駕駛嗆：怎麼帶小孩

護理師爬金龍山！遭2男洗劫…慘拿童軍繩下山求救

天道盟會長父公祭　抓3名通緝犯

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

少年看片完衝心儀女家　竟將她姊姊拖到廢棄空屋

比賽拆板模輸了！少女遭綑綁性侵

女違規迴轉　19歲騎士慘撞倒地

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

更多熱門

相關新聞

暗夜彰化竹林大火　烈焰焚燒嚇人

暗夜彰化竹林大火　烈焰焚燒嚇人

彰化縣社頭鄉山腳路後路巷的今晚8時20分許發生竹林大火，風勢助長火勢，一發不可收拾，伴隨著紅色火舌及劈劈啪啪燃燒的聲音，嚇壞了住在山下的居民，彰化消防局據報後緊急調派員林、社頭及林厝消防分隊及將近20名消防及義消隊員前往滅火，所幸火勢1個小時內控制，已經進行殘火處理。

快訊／新北遊覽車車禍！男騎士噴飛無呼吸心跳送醫

快訊／新北遊覽車車禍！男騎士噴飛無呼吸心跳送醫

聯結車「逆向上國道」！駕駛抬頭嚇壞

聯結車「逆向上國道」！駕駛抬頭嚇壞

快訊／衝高嘉瑜服務處「汽油淋身」陳情　檢裁定不起訴

快訊／衝高嘉瑜服務處「汽油淋身」陳情　檢裁定不起訴

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

關鍵字：

車禍雙黃線違規雲林影音

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

老闆生氣了！為吃免費改鮭魚「一律開除」

五月天台南開唱！場外違停機車「全拖吊」

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

台南深夜大火　墓地雜草全面燃燒

「九妞妞」成員合體！　Apple搶下貝童彤捧花

冷氣團發威剩10°C！一張圖看一周3變

貝童彤藏5年「帥老公終於露面」

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

住院遭男護硬上　她手寫哭揭恐怖過程

日本人反應看出壽司郎等級　網：真的低

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

快訊／國道追車畫面曝光！27歲男「撞破護欄」1人被甩出車外

張鮭魚之夢哭了　亮壽司郎提告截圖

南投高中生性侵案　傳巴哈姆特拒刪文遭開罰

更多

最夯影音

更多
上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆
哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

福原愛仍稱江宏傑「丈夫」　2聲明見「相同關鍵」...網：真的回不去了

福原愛仍稱江宏傑「丈夫」　2聲明見「相同關鍵」...網：真的回不去了

若台灣戰爭...邱國正含淚交代兒「在家等或去戰場找你老爸屍體」

若台灣戰爭...邱國正含淚交代兒「在家等或去戰場找你老爸屍體」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面