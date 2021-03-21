女三寶下橋「鬼之迴轉」　19歲騎士慘撞倒地骨折痛苦掙扎

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市21日下午發生一起汽、機車碰撞車禍，一名女駕駛開車行經內環路橋於橋下圖方便直接在雙黃線上迴轉，遭後方下橋的林姓騎士閃避不及直接撞上，撞擊力道猛烈，騎士、安全帽彈飛數公尺，遭附近住家監視器拍下，騎士倒地後痛苦掙扎，汽車駕駛下車嚇得跳腳，撥打119通報叫護車。

▲女駕駛開車行經內環路橋於橋下圖方便直接迴轉，遭後方下橋林姓騎士閃避不及直接撞上，撞擊力道猛烈彈飛空中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市內環路21日下午約2點58分，發生一起汽車、機車碰撞事故，碰撞發生巨大聲響附近民眾嚇一大跳紛紛外出查看，據了解，一名女士駕駛自小客車從內環路下橋，疑似貪圖方便，直接在雙黃線迴轉往橋下民生路方向行駛，未料造成後方機車騎士林男（19歲）閃避不及，撞上車頭，撞擊力道強大，機車騎士、安全帽彈飛數公尺。

附近民眾聽聞巨響外出查看，林男明顯右肩及大腿開放性骨折，重傷倒地哀號掙扎，女駕駛下車查看後嚇得急跳腳，衝回車上拿行動電話通報叫護車。雲林縣消防局獲報後派遣救護員、車到場，傷者意識清醒，緊急送往台大醫院雲林分院治療。

▲林姓機車騎士撞上違規迴轉車輛，騎士、安全帽彈飛數公尺，身受重傷倒地大力揮舞手腳掙扎，汽車女駕駛急奔上車拿手機撥打119。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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