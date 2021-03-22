雲林國小腸胃炎群聚感染370師生不適　6人住院觀察全校大消毒

▲今（22）日一早雲林國小動員所有教師人員以稀釋漂白水進校校舍大消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣雲林國小因校內傳出疑似病毒性腸胃炎群聚感染，全校師生約近千名，截至今日總計370位師生出現腸胃、嘔吐等不適症狀，自行就醫約70多名其中住院觀察有6名，今日學校停課進行全校大消毒。衛生局副局長張翌君表示，相關檢體送驗約7至10天會有結果。

今（22）日一早雲林國小動員所有教師人員以稀釋漂白水進校校舍大消毒，一名工友表示，自身是昨日上午用餐後出現反胃、腸胃不適症狀，症狀輕微未就醫。雲林國小校長魏國賢表示，受感染師生症狀出現反胃、嘔吐、拉肚子症狀不嚴重，經就醫後的師生恢復良好，預計是明天復課，將於今日下午做確認後再通知家長，基本上希望盡快恢復到正常作息上學。

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▲今日雲林國小以稀釋漂白水進校校舍大消毒停課一天，明日是否復課下午決定後通知。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

校長魏國賢指出，週六晚上10點多陸續接獲通知學童身體不適，到週日清晨發現人數增加隨即透過相關單位、教育處人員、校方的危機處理小組透過開會決議，為了讓孩子健康、家長安心，在所有過程尚未釐清之前不可預設任何情況，藉由停課將全校環境、校舍、廚房、廁所等徹底清潔，也對奔波的家長感到抱歉。

▲今雲林國小動員所有人員以稀釋漂白水進校校舍大消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局副局長張翌君表示，截至今日總計370位師生出現腸胃、嘔吐等不適症狀，昨日接獲通報後疾病管制科跟食品科進行可能發生原因進行了解，到醫院對老師及學生進行檢體採樣，到學校對食品留樣部分採樣送檢，因昨天適逢假日所以今日上班日將專車送往台中檢驗，相關的檢驗約7至10天會有結果。

▲雲林國小校長受訪表示，對學生及家長受病奔波感到抱歉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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