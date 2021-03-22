　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林國小腸胃炎群聚感染370師生不適　6人住院觀察全校大消毒

▲今（22）日一早雲林國小動員所有教師人員以稀釋漂白水進校校舍大消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今（22）日一早雲林國小動員所有教師人員以稀釋漂白水進校校舍大消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣雲林國小因校內傳出疑似病毒性腸胃炎群聚感染，全校師生約近千名，截至今日總計370位師生出現腸胃、嘔吐等不適症狀，自行就醫約70多名其中住院觀察有6名，今日學校停課進行全校大消毒。衛生局副局長張翌君表示，相關檢體送驗約7至10天會有結果。

今（22）日一早雲林國小動員所有教師人員以稀釋漂白水進校校舍大消毒，一名工友表示，自身是昨日上午用餐後出現反胃、腸胃不適症狀，症狀輕微未就醫。雲林國小校長魏國賢表示，受感染師生症狀出現反胃、嘔吐、拉肚子症狀不嚴重，經就醫後的師生恢復良好，預計是明天復課，將於今日下午做確認後再通知家長，基本上希望盡快恢復到正常作息上學。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今（22）日一早雲林國小動員所有教師人員以稀釋漂白水進校校舍大消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日雲林國小以稀釋漂白水進校校舍大消毒停課一天，明日是否復課下午決定後通知。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

校長魏國賢指出，週六晚上10點多陸續接獲通知學童身體不適，到週日清晨發現人數增加隨即透過相關單位、教育處人員、校方的危機處理小組透過開會決議，為了讓孩子健康、家長安心，在所有過程尚未釐清之前不可預設任何情況，藉由停課將全校環境、校舍、廚房、廁所等徹底清潔，也對奔波的家長感到抱歉。

▲今（22）日一早雲林國小動員所有教師人員以稀釋漂白水進校校舍大消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今雲林國小動員所有人員以稀釋漂白水進校校舍大消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局副局長張翌君表示，截至今日總計370位師生出現腸胃、嘔吐等不適症狀，昨日接獲通報後疾病管制科跟食品科進行可能發生原因進行了解，到醫院對老師及學生進行檢體採樣，到學校對食品留樣部分採樣送檢，因昨天適逢假日所以今日上班日將專車送往台中檢驗，相關的檢驗約7至10天會有結果。

▲今（22）日一早雲林國小動員所有教師人員以稀釋漂白水進校校舍大消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林國小校長受訪表示，對學生及家長受病奔波感到抱歉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

►Her今天推出「資生堂安耐曬金鑽高效防

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►快訊／雲林小學疑似群聚感染　上百學童中鏢！緊急停課一天

►女三寶下橋「鬼之迴轉」　19歲騎士慘撞倒地骨折痛苦掙扎

ET快訊
蕭彤雯罹癌！胸背像卡車輾過　左肺冒0.9cm陰影
燃油機車將停止補助！　3千元沒了
女主持人超低調「東湖市場買衣服」　爽買33塊衣：購物天堂
在「這年次」出生　免費到星巴克領咖啡
快訊／遭「家族旅遊」遊覽車猛撞　新北21歲男騎士亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳時中打AZ疫苗畫面曝光！讚「護理師功夫好」：完全沒感覺

漫博會打工「主管佔位聊天」她不爽走人！出社會才懂：就是得服軟

婆婆幫坐月子10天送4大禮　媳揭雙面人生：會過敏還逼喝魚湯

客硬塞200元！外送員傻住「差點被害死」...退錢秒閃　原因曝光

教團批「創新條例」變財團租界　潘文忠：有共同把關的機制

燃油機車明年停止補助！環保署說明：七期標準將生效

彰化AZ開打首日　部彰院長曾孔彥打第一針：像被蚊子叮

沒帶頭打AZ疫苗　陳其邁籲「順時中」：CDC說可以打我們就打

憂打AZ疫苗引血栓！醫提「可能關鍵原因」：和人種有關

外送員都甘願送上樓！他偷看「妹妹訊息」驚見高招　網炸：我遇過

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

福原愛仍稱江宏傑「丈夫」　2聲明見「相同關鍵」...網：真的回不去了

若台灣戰爭...邱國正含淚交代兒「在家等或去戰場找你老爸屍體」

荒唐！中山區尿尿哥「電梯裡解放」　睡管理室當家...誇張行徑全家崩潰

作賊喊捉賊？逃票女控站務員扯髮　畫面曝反打臉！北捷怒罰7500元

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

陳時中打AZ疫苗畫面曝光！讚「護理師功夫好」：完全沒感覺

漫博會打工「主管佔位聊天」她不爽走人！出社會才懂：就是得服軟

婆婆幫坐月子10天送4大禮　媳揭雙面人生：會過敏還逼喝魚湯

客硬塞200元！外送員傻住「差點被害死」...退錢秒閃　原因曝光

教團批「創新條例」變財團租界　潘文忠：有共同把關的機制

燃油機車明年停止補助！環保署說明：七期標準將生效

彰化AZ開打首日　部彰院長曾孔彥打第一針：像被蚊子叮

沒帶頭打AZ疫苗　陳其邁籲「順時中」：CDC說可以打我們就打

憂打AZ疫苗引血栓！醫提「可能關鍵原因」：和人種有關

外送員都甘願送上樓！他偷看「妹妹訊息」驚見高招　網炸：我遇過

港星方力申高懸21年游泳紀錄被破　曾參加奧運握9項香港紀錄

陳時中打AZ疫苗畫面曝光！讚「護理師功夫好」：完全沒感覺

最有錢／「三高」優質股6招嚴選！爽領10%殖利率？

香味爆表！特搜全台6大必吃鳳梨酥　手工熬製＋100 %果肉製做

漫博會打工「主管佔位聊天」她不爽走人！出社會才懂：就是得服軟

蕭彤雯驚傳罹患肺腺癌零期！　打噴嚏像被卡車輾過：為什麼會是我

人妻產後停機...警夫狂戰小三！她見「大量保險套+驗孕棒」崩潰

民眾與環保局攜手合作 火速行動查獲露天燃燒維護空氣品質

多維TW／台灣獨立　首先要從美國獨立

婆婆幫坐月子10天送4大禮　媳揭雙面人生：會過敏還逼喝魚湯

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

生活熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

老闆生氣了！為吃免費改鮭魚「一律開除」

五月天台南開唱！場外違停機車「全拖吊」

教授邱建一嗆改名鮭魚「死當」　校方回應了

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

黑歷史連環爆　張鮭魚之夢說話了

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

張鮭魚之夢哭了　亮壽司郎提告截圖

南投高中生性侵案　傳巴哈姆特拒刪文遭開罰

小龍蝦出現　公園成免費釣蝦場

獨／張鮭魚之夢吃爆壽司郎　喊：採訪我要請吃屋馬

冷氣團發威剩10°C！一張圖看一周3變

冷氣團急凍今晨10.2℃！入夜再探底　全台有雨時間曝

學妹3點挺「台大帥帥鮭」：別覺得鮭魚就壞

更多熱門

相關新聞

女違規迴轉　19歲騎士慘撞倒地

女違規迴轉　19歲騎士慘撞倒地

雲林縣斗六市今（21）日下午發生一起汽、機車碰撞車禍，一名女駕駛開車行經內環路橋於橋下圖方便直接在雙黃線上迴轉，遭後方下橋的林姓騎士閃避不及直接撞上，撞擊力道猛烈，騎士、安全帽彈飛數公尺，遭附近住家監視器拍下，騎士倒地後痛苦掙扎，汽車駕駛下車嚇得跳腳，撥打119通報叫護車。

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

支持在地高麗菜！彰化辦包水餃大賽

支持在地高麗菜！彰化辦包水餃大賽

張麗善、吳芳銘親摘高麗菜　感謝企業帶頭認購50萬噸

張麗善、吳芳銘親摘高麗菜　感謝企業帶頭認購50萬噸

「張鮭魚之夢」奔雲林　爽領3000元大鮭魚

「張鮭魚之夢」奔雲林　爽領3000元大鮭魚

關鍵字：

雲林國小腸胃炎雲林

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

老闆生氣了！為吃免費改鮭魚「一律開除」

鳳梨遇上薔薔也崩潰！直播脫衣：被搞到好熱

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

五月天台南開唱！場外違停機車「全拖吊」

教授邱建一嗆改名鮭魚「死當」　校方回應了

反骨正妹被酸民罵哭　酷炫怒截圖開告

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

「九妞妞」成員合體！　Apple搶下貝童彤捧花

黑歷史連環爆　張鮭魚之夢說話了

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

Apple抽中捧花「醫師男友掏口袋」上台！　全場嗨炸

影／Albee當貝童彤伴娘穿超仙！

日女星閃嫁台男…不到3年摸清套路心死離婚

更多

最夯影音

更多
上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆
哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面