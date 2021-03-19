斗六市長盃全國少年軟、硬式棒球邀請賽　張泰山協助拍宣導片

▲「110年斗六市長盃全國少年軟式、硬式棒球邀請賽」，於今(19)日起連續三天在雲林斗六國際棒球場、鎮西國小棒球場舉行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「110年斗六市長盃全國少年軟式、硬式棒球邀請賽」，於今(19)日起連續三天在雲林斗六國際棒球場、鎮西國小棒球場舉行，共有來自中、彰、雲、嘉、南等五縣市13校15支隊伍參賽；在有限經費下此次球賽推出一支宣傳片，幕後推手竟是中華職棒味全龍教練張泰山義務幫忙企劃拍攝到行銷，桃花源餐廳經理曾紹威贊助拍攝經費。

斗六市長盃全國少年軟式、硬式棒球邀請賽，雖然只有3天賽程，主辦單位特地拍攝了宣導片，為此事活動宣傳，片長1分30秒，片中，以小朋友三三兩兩在各社區空地玩棒球，將斗六市景點、美食結合，以鎮西國小棒球隊社團成立為故事背景，從企劃、拍攝、後製剪輯完成只有10天，味全龍教練張泰山邀集專業製作團隊拍攝影片外，與球隊其他隊員有時利用私底下的時間，關心孩子們練球狀況，也是邀請賽幕後推手。

▲味全龍教練張泰山（右）與桃花源餐廳經理曾紹威夫妻（左）私交甚篤，同為台灣棒球有期許再進一步發展，信心力推廣棒球運動向下紮根。（圖／桃花源餐廳經理曾紹威提供）

斗六市鎮西國小棒球隊不是正規少棒球隊及校隊，是以喜愛棒球、玩棒球學童所組的社團、社區型球隊，學童起初邀集同學只有棒球手套、球棒開始玩棒球，學校提供打球場地，家長出資張羅設備、球衣等所需的開銷，為了就是讓小朋友開開心心沒有高壓式訓練，開開心心享受打球的樂趣。

中華職棒味全龍教練張泰山表示，因為當時想法是既然雲林有一個國際棒球場，但既然已經蓋了國際棒球場那雲林的三級棒球可以推廣使其蓬勃發展，所以萌生這個想法，既然斗六要辦斗六市長盃，我的概念就是斗六其實可以再有更好的發展。

▲桃花源餐廳經理曾紹威與愛好棒球的兒子受邀一同入鏡，為雲林棒球宣傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張泰山說，身為一個職棒出身的球員，棒球是我們的國魂，我希望有更多的縣市來成立三級棒球，讓喜歡棒球運動的人有更多的選擇性；例如日本的職棒，高中棒球隊就有3、4千隊而台灣未達1千隊大約幾百而已，這是讓未來國家隊有更多的選擇性可以看到更多傑出球員來做挑選球員基礎，也讓更多的職棒球隊有更多的球員可選擇。

針對「斗六棒球的推手」之名，張泰山低調表示不敢當，當初與紹威聊及棒球，是更想要推再小年紀的小朋友棒球，因為三級棒球很多大齡學生一加入棒球，大部分就是受到較高壓式的專業訓練，所以有些小朋友一加入就接受高壓訓練就會覺得吃不了苦待不住，所以如果從小孩子開始學習，從8歲到12歲之間來培養產生高度興趣，以「玩棒球」開始樂樂棒球、軟式棒球，讓他們家人可以把孩子帶出們運動、遠離3C等，又可以認識棒球、產生興趣，有一點點技術基礎了，再加入正規棒球隊，這是我的想法。

桃花源餐廳經理曾紹威說，為讓棒球運動向下扎根及社區化，希望全國民眾到球場為小朋友加油喝采，享受比賽樂趣，由於宣導片需要委請專業拍攝製作團隊規劃拍攝，主辦單位沒有多餘經費，為活動宣傳，他個人贊助宣導片拍攝費用，為了推動國內棒球運動，味全龍教練張泰山關心少棒發展，義務協助企劃及行銷，為棒球運動盡一點心意。

▲今(19)日起連續三天在雲林斗六國際棒球場、鎮西國小棒球場舉行，共有來自中、彰、雲、嘉、南等五縣市13校15支隊伍參賽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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