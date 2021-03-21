快訊／雲林小學疑似群聚感染　上百學童中鏢！緊急停課一天

▲雲林縣雲林國小多名學童發生嘔吐、腸胃不適症狀，校方緊急通知明日停課，校園消毒 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣雲林國小今（21）日校方緊急通知家長明（22）日停課一天，因校內傳出疑似群聚感染，多名學生出現嘔吐、腸胃不適症狀，校方緊急通報教育處及衛生局，經開會後決定明3月22日（下週一）停課一天，進行全校大消毒。教育處長邱孝文表示，群聚感染病毒尚未確認，須待明日詳驗。

雲林國小學童家長接獲學校通知後，非常擔憂不知發生何種病毒感染，突然大停課人心惶惶，紛紛探詢校方發生何事。據了解，多位學童上週開始至昨日陸續發生腸胃不適、嘔吐症狀，自行送醫，學校獲報統計約一百多位學童。

雲林縣政府教育處長邱孝文表示，今日接獲學校通報，約有一百多名學生陸續出現學童嘔吐、拉肚子等不適情形，疑似受到群聚感染，不排除是諾羅病毒或腸病毒，必須等衛生局明日進入校園採檢上周五營養午餐，檢驗結果為何才知道。

雲林國小校方緊急開會討論後決議先停課一天進行校園大消毒。

「<<全校3/22停課通知>>

各位家長您好:本校於今日陸续接獲通報身體不適的學童人數過多,為考量學童身體健康,經衛生單位建議且報請縣府同意,明日3/22(星期一)全校停課乙日,校將進行各班級與環境消毒工作。3/23(星期二)是否復課,將於3/22星期一下午3:00前公告並請導師轉達,造成不便之處,敬請各位見諒。雲林國小敬上」

▲雲林縣雲林國小多名學童發生嘔吐、腸胃不適症狀，校方緊急通知明日停課，校園消毒 。（圖／家長提供）

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