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創作拉麵悠然「不接新面孔」！　她怒：沒責任感…網卻風向一面倒

▲台北悠然創作拉麵。（圖／周花花提供）

▲台北悠然創作拉麵。（圖／周花花提供）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber壹加壹日前推薦台北11間經典拉麵影片之後帶起風潮，拉麵店瞬間人潮爆滿，隨著人潮增加的「解壓縮」插隊也讓店家苦惱，位於台北市中山區的創作拉麵悠然決定於3月13日推行熟客制，有網友認為，這樣的行為很不尊重消費者，「店家應該要有責任，不應該選客人，也不應該有任何的規矩去限制」。

一名女網友在Dcard上發文，知道老闆一個人做很辛苦，但非常不認同這樣的做法，「很不尊重消費者不如招牌也關了，直接寫只賣朋友」，老闆可以想賣就賣，甚至覺得累早早收店，哪天如果不紅了就直接不做，「但對他支持的顧客確是一種不尊重，店很紅人很多是你的本事，但開店不是玩遊戲，是一種對客人的責任」。

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對此，許多網友都很支持老闆的做法，「老闆開店他開心就好，消費者買不買單就看個人」、「還真的以為消費者最大？你有選擇店家的權利，店家也有篩選客人的權利」、「很認同啊，一堆看了報導來朝聖的客人，導致那些從默默無名就支持店家的老顧客吃不到，我是老闆我也會想留給他們吃」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／創作拉麵悠然）

▲台北悠然創作拉麵 。（圖／翻攝自Facebook／創作拉麵悠然）

創作拉麵悠然是老闆一人兼內場、外場，最近在煮麵的同時還要解決插隊紛爭已有點忙不過來，老闆在粉專發文，「一間店如果沒有新客人是不健康的，但是過多的新客人卻讓老闆不健康」，很謝謝最近蒞臨的新朋友們，但同時也帶來理念不同的客人，集中大量的排隊更耗費大家的心力。

創作拉麵悠然也於16日宣布，「恕不接待首次用餐的客人」，用餐次數分成「新朋友/好朋友/老朋友」，如果是從未到店用餐的新朋友，需要好朋友或老朋友帶領，來過一次之後即可獨自來店，用餐滿五次就可以成為好朋友。

若要成為老朋友，則必須是IG和FB的朋友，老闆認得您且可以聊上幾句，若都沒有的話，成為好朋友之後用餐滿五次，才可以升級為老朋友，「新朋友無法攜伴，好朋友最多可攜伴1人，老朋友最多可攜伴2人」，此外，用餐時間也有限制，好朋友是16時到19時，老朋友則是19時到20時30分。

(2021/03/16最新版) 此為用餐須知置頂文 建議先行閱讀 以免造成不快或時間的浪費 辦法有任何遺漏後續會再補上 老闆擁有最終解釋權力 也歡迎您能提供建議！ ------------------------------------...

創作拉麵 悠然發佈於 2021年3月16日 星期二
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